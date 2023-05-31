布林肯促土耳其立即批准瑞典加入北約

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5月30日呼籲，土耳其應立即就瑞典加入北約（NATO）作最終決定，強調瑞典已採取明顯措施，以解決土耳其提出反對的問題。



正在瑞典訪問的布林肯，30日與瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）會面後，雙方舉行聯合新聞發布會。布林肯表示，美國將繼續努力推動瑞典及時加入北約，以便該國能參加7 月中旬的北約峰會。

他表示，現在是時候讓瑞典加入，沒有理由不向前邁進。他又指，土耳其提出了重要且合理的憂慮，但瑞典與芬蘭都已解決，期望在未來幾星期內，能完成瑞典加入的程序。

布林肯又稱，美國向土耳其出售 F-16戰機，與要求土耳其批准瑞典加入北約並無關聯。

克里斯特松表示，瑞典持續與土耳其保持聯繫，並致力履行雙方簽署的備忘錄，最後一項將會在6月1日落實，即新的反恐法案將會生效。

土耳其在3月下旬批准芬蘭加入北約，但持續反對瑞典加入，稱該國藏有被土耳其視為恐怖分子的庫爾德武裝分子。除了土耳其，匈牙利也尚未批准瑞典加入北約。

而在布林肯發出呼籲前，位於斯德哥爾摩的瑞典議會大樓，28日被人投射庫爾德工人黨（PKK）的旗幟，土耳其要求瑞典調查及追究涉事者責任。