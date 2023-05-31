中國批美制裁：芬太尼問題出自美國本身

美國財政部以參與跨國銷售非法藥物，芬太尼的生產設備為由，宣佈制裁13個中國實體與個人，中國駐美國使館發言人星期二（5月30日）發表聲明予以譴責。



聲明指出，美方的制裁將為中美禁毒合作製造進一步障礙，損人害己。美國一方面要求中方恢復禁毒合作，一方面悍然再次制裁中國實體和個人，嚴重侵害有關企業和個人合法權益。中方對此予以強烈譴責。

聲明又指，美方實施此次制裁的藉口是這些中國實體和個人向美國和墨西哥銷售壓片機、模具等設備。壓片機和模具為普通商品，具有合法用途，廣泛運用于正常工業生產中。而且根據國際慣例和通行做法，保證國際貨物不用於非法目的是進口企業的基本責任，也是進口國政府的法定義務。

聲明稱中方一貫厲行禁毒，盡力幫助美方應對解決芬太尼問題。2019年5月，中方在全球範圍內率先整類列管芬太尼物質，為防範非法制毒及濫用發揮重要作用。但美方不僅罔顧中方善意，反而執意以新疆人權問題為由，無理制裁中國公安部物證鑒定中心、國家毒品實驗室等機構，現在又反復制裁中國企業和個人，向中方「甩鍋」，嚴重破壞雙方禁毒合作基礎。

聲明指出，美國內毒品氾濫根源在美國自身。美國人口僅占全球人口的5%，卻消費了世界80%的鴉片類物質，而且迄今沒有永久整類列管芬太尼。美方不從減少國內毒品需求、加強處方藥管控、強化毒品危害宣傳教育入手，反而對他國任意揮舞制裁大棒，企圖混淆視聽、誤導公眾、轉嫁自身治理不力責任。

芬太尼原作為鴉片類止痛劑，但被非法販賣後成為致命毒品。美國疾控預防中心稱，2021年8月至2022年8月，美國有10萬7000人死於過量用藥，其中66%死亡歸因於濫用芬太尼等合成鴉片類藥物。

本文獲《聯合早報》授權轉載

