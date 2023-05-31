朝鮮發射衛星失敗　韓國：更像是太空載具　或6月11日再發射

韓聯社報道，朝鮮稱5月31日清晨發射軍事偵察衛星時發生意外，即將再發射。韓聯社5月31日引述韓國總統府稱，平壤政府或在6月11日第二次發射。韓國軍方稱，它更像是太空載具多於導彈，此外朝鮮比之前更快做好發射準備。



韓媒5月31日稱韓國聯合參謀本部（韓聯參）5月31日稱韓軍在海上打撈疑似朝鮮於當天發射的航天器（spacecraft，或稱太空載具、太空船）部份殘骸。

韓聯參稱，朝鮮所發射的飛行器更像是太空載具而非導彈。

韓聯參稱軍方上午8時5分許在於青島以西200多公里的海域發現並打撈疑似朝方航天器的部份殘骸。於青島位於全羅北道群山以西60多公里處。韓軍還計劃在回收航天器後確認其整體性能、是否使用外國零部件及其技術水平等。

聯參較早前稱，朝鮮當天上午6時29分左右從平安北道東倉里一帶向南方發射一枚航天運載器，該航天器在非正常飛行狀態下墜落。

朝中社稱，朝鮮國家宇宙開發局31日上午6時27分按計劃在平安北道鐵山郡西海衛星發射場用新型衛星運載火箭「千里馬-1」號發射軍事偵察衛星「萬里鏡-1」號。

開發局稱「千里馬-1」號在正常飛行過程中完成第一級間分離，但二級發動機未能正常點火，導致火箭失去動力，墜入半島西部海域。