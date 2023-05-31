朝鮮射衛星聯合國美日韓譴責　韓國：遠程導彈挑釁

韓媒5月31日稱韓國國家安全保障委員會（NSC）31日將朝鮮當天試圖發射軍事偵察衛星定性為「遠程彈道導彈挑釁」，對此強烈譴責。



日本外務省稱，美國、日本、韓國官員已通電話，「強烈譴責」這次發射。聲明稱：「三國將以高度緊迫感保持警惕」。

韓國國家安保室當天發發新聞資料稱，國安會常委會委員們強調，不管朝方當天的發射活動是否獲得成功，此舉嚴重違背聯合國安理會決議，是對韓半島乃至國際社會和平安全構成嚴重威脅的挑釁行徑，韓方對此強烈譴責。國安會議與會者商定將繼續密切關注朝方再次發射飛行器的可能性，並與盟國及友邦保持緊密合作。

國家安保室室長趙太庸當天上午臨時召開國安會常委會會議。會上，與會人士聽取聯合參謀本部有關朝鮮發射情況的報告，並討論對策。會前，有官方向總統尹錫悅匯報相關情況。

日本指朝鮮發射疑似彈道導彈，當局一度向沖繩縣發出避難警報。韓國軍方稱，朝鮮發射的是平壤方面聲稱的太空衛星。

日本放送協會（NHK）報道，日本政府在31日早上6時半向沖繩縣發警報，指朝鮮可能向沖繩方向發射導彈，呼籲民眾在室內或地下避難。當局在7時05分左右表示導彈不會飛入日本領土，於是解除警報。

海上保安廳引述防衛省指，朝鮮的導彈已經墜落。

首爾民眾收撤離警報 政府：誤發

路透社指，韓國首爾傳出警報聲，市政府呼籲民眾準備撤離。不過內政部澄清，首爾的警報屬誤發。政府亦已經召開國家安全委員會會議，討論今次發射事件。

韓國軍方表示，朝鮮在6時29分由東倉里（Tongchang-ri）地區發射聲稱的衛星，並飛越白翎島以西的海域，但在飛抵原先通報的地方前從雷達上消失，目前正分析它是否正常飛行，以及已否爆炸或在半空墜毀。

朝鮮日前曾向日韓通報，稱會在31日至6月11日期間發射人造衛星，並預告第一節火箭及整流罩會分別落入全羅北道群山以西和濟州道以西海域，而第二節火箭則會在菲律賓呂宋島以東海域落下。不過日本防衛省則認為，朝鮮發射的可能是彈道導彈，當局繼續收集情報。