中方籲俄烏戰爭當事方避免危及核設施

聯合國安理會30日審議烏克蘭核設施安全問題，中國常駐聯合國副代表耿爽在會上表示，中方呼籲烏克蘭危機有關當事方避免採取任何危及核設施的行為，全力避免任何意外的發生。



當天，國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）作通報表示，烏克蘭危機已進入第15個月，扎波羅熱核電站曾7次失去場外電力，情況極其危險。由於該地區的軍事行動“在不久的將來很可能會大幅增加”，他要求有關各方遵守旨在防止核事故發生的5項原則，包括永遠不應當攻擊核電站、不應將核電站用作重型武器存儲基地、不應將核電站的場外電力置於危險之中等。

耿爽發言說，當前，烏克蘭危機仍在跌宕，形勢依然嚴峻。中方始終站在和平一邊，站在對話一邊，堅持勸和促談、推動政治解決，期待並支持俄烏雙方盡快重啓和談。這需要國際社會的共同努力，更需要當事各方從自身做起，通過積累互信不斷創造條件。

耿爽說，烏克蘭危機的持續對烏克蘭核設施的安全安保構成嚴峻挑戰。中方在此前安理會的有關審議中曾多次闡明立場，今年2月24日發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》，專門呼籲維護核電站安全，反對武裝攻擊核電站等和平核設施。令人不安的是，儘管包括中方在內的國際社會一再發出警告和呼籲，扎波羅熱核電站及周邊地區的軍事行動仍接連發生，外部電力供應曾數度中斷，有關設施也多次受損，該地區的軍事風險一直有增無減，中方對此深感擔憂。

耿爽表示，國際原子能機構總幹事聚焦各方共同關切，提出包括5項原則的扎波羅熱核電站安全倡議，並為此積極進行斡旋。中方對格羅西總幹事的努力表示讚賞，支持他和國際原子能機構為促進核設施的安全安保發揮建設性作用。中方呼籲有關當事方堅持人道精神，堅持科學理性，堅持溝通合作，嚴格遵守核安全公約等相關國際法，避免採取任何危及核設施的行為，全力避免任何意外的發生。

耿爽說，扎波羅熱核電站安全安保問題只是烏克蘭危機的一個方面，其解決最終取決於烏克蘭危機的政治解決前景。各方應著眼和平大局和共同安全，相向而行，為重啓對話和妥善解決包括核電站安全安保在內的相關問題創造有利條件。有重要影響的國家更應發揮負責任、建設性作用，而不是拱火澆油。中方將繼續致力於勸和促談，為推動烏克蘭危機政治解決發揮建設性作用。