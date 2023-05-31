德媒：Tesla大量數據外泄包括Elon Musk個人資料　恐被罰巨款

德國媒體爆料，全球電動車巨頭Tesla（特斯拉）發生大量數據外泄，涉及顧客、員工及商業夥伴的機密數據，就連Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）的社會安全碼、私人電郵，以及電話號碼也在其中。



德國數據保護辦公室在調查此事件，如果證實Tesla違反了歐盟通用數據保護法（GDPR），可能面臨年銷售額4%、即32.6億歐元（約47億新元）的罰款。

上星期，社交媒體巨頭Facebook母公司Meta因將歐盟用戶數據轉移到美國，違反法院裁決，被處以12億歐元罰款。

德國《商報》（Handelsblatt）報道，外泄數據庫「Tesla文件」含有機密資訊，包括逾10萬名前任與現任員工的個資與薪水、顧客銀行資料、生產機密，還有上千份關於駕駛輔助系統的消費者投訴，時間從2015年至2022年3月，大多數來自美國，也包括歐洲及亞洲顧客的通報。

報道稱一名心懷不滿前員工濫用權限泄密

該報引述Tesla法律團隊的說法稱，一名心懷不滿的前員工濫用服務技術人員的權限，公司將對這名疑似泄密的人士採取法律行動。

Tesla的歐洲總部在荷蘭，超級工廠設在德國。德國數據保護辦公室官員哈特季指出，這是他記憶中規模最大的數據外泄事件。荷蘭數據保護監管機構也已經開始調查。

德國最大工會冶金業和金屬業工會（IG Metall）形容此事件「令人不安」，呼籲Tesla通知員工所有違反數據保護的行為，並營造一種職場文化，讓員工能在無所畏懼的情況下，公開提出問題與不滿。

本文獲《聯合早報》授權轉載

