朝鮮發射衛星失敗　韓國：或因變更路徑產生技術問題

韓國國家情報院（國情院）分析指出，朝鮮軍事偵察衛星發射失敗的原因可能是過度變更路徑，導致出現技術問題。



韓聯社報道，國情院星期三（5月31日）的報告指出，以往朝鮮發射體的一、二級推進器都是按直線飛行，此次設為朝偏西方向飛行，強行向東變更飛行路徑，可能在此過程中發生技術問題。

韓國日前成功發射自研火箭「世界」號一事可能刺激了朝鮮，使其加緊步伐，將原本需20天的準備時間縮短至數天內，強行在東倉里火箭發射場未完工的情況下發射了衛星，最終導致發射失利。

國情院認為，由於在朝鮮射星現場附近的觀禮台發現車輛、帳篷等設施，朝鮮領導人金正恩當天可能親臨現場觀摩。

國情院還說，韓方認為朝方發射的是在洲際彈道導彈發動機的基礎上研發的新型發射體。

朝鮮朝中社2023年5月31日發布朝鮮國家宇宙開發局31日上午6時27分在平安北道鐵山郡西海衛星發射場用新型衛星運載火箭「千里馬-1」號（Chollima-1）發射軍事偵察衛星「萬里鏡-1」號的照片。局方稱「千里馬-1」號在正常飛行過程中完成第一級間分離，但二級發動機未能正常點火，火箭失去動力，墜入半島西部海域。（Reuters）

根據韓方對當天在韓西部海域打撈的朝方發射器殘骸進行分析，朝方發射的「萬里鏡-1」號，是長1.3米、重300公斤、圖像解像度最高可達一米左右、可之行初步偵查任務的小型近地軌道衛星。

朝鮮當天射星失敗，並披露具體原因。國情院稱，這可能是朝鮮企圖通過公開衛星的發射過程來強調發射活動的正當性。

國情院指出，發動機異常檢修通常須耗費數周以上的時間，不過若只是輕微故障，不排除朝鮮會提前安排第二次發射，且可能會選擇既有的發射場來進行第二次發射。

韓聯社報道，朝鮮稱5月31日清晨發射軍事偵察衛星時發生意外，即將再發射。韓聯社5月31日引述韓國總統府稱，平壤政府或在6月11日第二次發射。韓國軍方稱，它更像是太空載具多於導彈，此外朝鮮比之前更快做好發射準備。

韓聯參稱軍方上午8時5分許在於青島以西200多公里的海域發現並打撈疑似朝方航天器的部份殘骸。於青島位於全羅北道群山以西60多公里處。韓軍還計劃在回收航天器後確認其整體性能、是否使用外國零部件及其技術水平等。

聯參較早前稱，朝鮮當天上午6時29分左右從平安北道東倉里一帶向南方發射一枚航天運載器，該航天器在非正常飛行狀態下墜落。

朝中社稱，朝鮮國家宇宙開發局31日上午6時27分按計劃在平安北道鐵山郡西海衛星發射場用新型衛星運載火箭「千里馬-1」號發射軍事偵察衛星「萬里鏡-1」號。

開發局稱「千里馬-1」號在正常飛行過程中完成第一級間分離，但二級發動機未能正常點火，導致火箭失去動力，墜入半島西部海域。