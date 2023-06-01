烏克蘭和平峰會或巴黎舉行　中國回應是否參加：沒消息可提供

美媒5月31日引述消息稱，烏克蘭及盟友正計劃召開「和平峰會」，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）提議在巴黎舉行。中國外交部發言人毛寧6月1日主持例行記者會時，被問到中方會否參加這次峰會，她回答稱沒有可提供的消息。



毛寧表示，在烏克蘭問題上中方的立場是一貫的、明確的，中方希望有關各方為推動烏克蘭危機的政治解決共同作出努力。

美媒：峰會不邀俄參與

《華爾街日報》5月31日稱，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的一名高級顧問及歐洲外交官表示，烏克蘭及其盟友正計劃召開一次全球領導人峰會，目的是為烏克蘭提出的結束戰爭條件爭取支持，而這次峰會不邀請俄羅斯參與。報道指，烏克蘭及盟友正遊說那些與俄羅斯站在一起、或不就俄烏戰爭表態的國家參加峰會。

重新起草和平計劃

報道稱，歐洲官員表示他們正與烏克蘭合作，重新起草烏克蘭的10點和平計劃，令它更易被印度、巴西、沙特阿拉伯和中國等其他全球大國接受。

內文引述歐洲外交官指，澤連斯基2023年初請求法國總統馬克龍協助他與包括中國國家主席習近平在內的多國領導人進行接觸，相關磋商後來發展為組織一次會議的計劃，馬克龍提出在巴黎舉辦這次會議。

報道稱，歐洲官員最近幾週已前往全球主要大國的首都，尋求讓巴西、印度、中國和其他非西方國家參加峰會。