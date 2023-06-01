烏克蘭官員：2023年糧食出口量預計減少40%

新華社5月31日稱，據烏克蘭農業政策與糧食部網站5月31日發佈布消息，烏農業政策與糧食部長索利斯基（Mykola Solsky）日前表示，今年烏克蘭糧食和油料出口量預計為4600萬噸，比去年減少三分之一，其中糧食出口量將減少40%。



消息說，在29日至30日於比利時布魯塞爾召開的歐盟農業和漁業委員會會議上，索利斯基發表講話說，烏農產品出口面臨的主要風險包括部分歐盟國家繼續採取限制進口烏農產品的措施以及黑海糧食走廊隨時面臨再次封鎖。

索利斯基呼籲歐盟與烏方就取消烏農產品出口限制措施展開磋商，以找到可持續的解決方案，希望歐盟在做出相關決定時能夠尊重烏克蘭與歐盟之間的聯繫國協定和歐盟單一市場的原則和規則。

歐盟委員會5月2日宣布，自5月2日起至6月5日，暫時限制烏克蘭小麥、玉米、油菜籽和葵花籽等4種農產品在保加利亞、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克五國自由交易，但可繼續借道這些國家外運。措施生效後，保加利亞、匈牙利、波蘭和斯洛伐克承諾撤回對烏克蘭農產品採取的單方面措施。

烏克蘭危機升級後，大批農產品因黑海港口被封鎖無法外運。在聯合國、土耳其斡旋下，大量烏克蘭農產品經由東歐國家運往其他地區。由於物流等後續問題未解決，大量烏克蘭農產品只能在東歐國家銷售，對當地農產品價格造成衝擊，引發東歐多國農民抗議。波蘭和匈牙利政府4月15日決定，禁止進口來自烏克蘭的穀物及一些其他農產品，以保護本國農業，禁令原定有效期至6月30日。斯洛伐克和保加利亞也採取了類似措施。