飛機追蹤網：中國往來美國新航班避開俄羅斯空域

美國官員及航班追蹤網站6月1日指，中國新設的往來美國航班都繞過俄羅斯空域。



路透社報道，根據航班追蹤網站FlightAware的資料顯示，有關航班都沒有取道俄羅斯領空。不過以前批准的來往美國的中國航班則繼續途經俄羅斯領空。

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭之後，美國在同年3月封殺俄羅斯航班，莫斯科之後亦禁止美國等國家的航班飛越領空。而中國的現有來往美國航班就維持取道俄羅斯，對於中國的航空公司而言，原來的航道可以較為節省燃油，而且縮短飛行時間。

不過美國航空業界對飛越俄羅斯感到憂慮，因此有兩名參議員要求拜登（Joe Biden）政府向中國的航空公司施壓，要求對方更改航道。

美國運輸部在5月18日批准中國的航空公司增加來往中美的航班數目，由原本的每週8班，增至12班，與北京批准的數目看齊，但仍與疫情前的150班有明顯差距。

該部門的航空及國際事務助理部長佩森克（Annie Petsonk）1日被問到，拜登（Joe Biden）政府是否以繞過俄羅斯領空，作為批准增加中國赴美航班的條件時，她拒絕回應報道，只稱逐步增加航班是華府布想見到的衡量步伐，並指兩國都有意繼續提升航班數量。