C919商業航班首航起飛　中國產飛機旨在打破波音、空巴壟斷？

中國東方航空公司5月28日使用中國商飛公司（COMAC）全球首架交付的C919大型客機。取得生產許可，無疑對該國產機而言象徵着從設計研製階段到批量生產階段的重要里程碑，並朝產業化發展邁出了重要一步。



根據新華社，上午10時32分，東航執行MU9191航班從上海虹橋機場起飛飛往北京首都機場，開啟這一機型全球首次商業載客飛行，這標誌C919的研發、製造、取證、投運全面貫通，以及中國民航商業運營國產大飛機正式起步。

C919大型客機是中國內地首款按照國際通行適航標准自行研制、具有自主知識產權的噴氣式幹線客機。該項目早於2007年獲國家批准，翌年由中國商飛正式開始研製，2015年11月完成總裝下線，2017年5月成功首飛，2022年9月獲得中國民用航空局頒發的型號合格證，表明C919的設計符合適航標準及環保要求。

中國商飛公司2022年11月29日表示，其自主研發的C919大型噴氣客機終於獲得中國民航局的大型客機生產許可證，可以進入量產程序；首架C919飛機亦預計將於12月交付予中國東方航空公司。

C919項目早於2007年獲中國政府批准。（Getty）

據了解，民航華東地區管理局早於2019年4月正式受理了中國商飛提交的C919飛機生產許可証申請。同年7月，C919飛機生產許可審定委員會召開首次會議，審查工作正式開啟。

中國商飛負責人表示，C919飛機生產許可審定審查組三年多來通過文件審查和現場審查，對該公司生產質量保證體系中有關組織管理、設計資料控制、人員能力和資格、供應商管理、製造過程控制、檢驗和試驗等規章程序規定的19個系統要素進行了嚴格的審查，同時結合首批投產飛機生產活動開展了產品評審，對體系程序進行驗證，目前首架飛機已經完成生產試飛達到交付條件。

這款國產客機最多可容納168個座位，最長航程為5,555公里，機身較同級別的波音737及A320寬闊，因為機身使用大量複合材料和新型航空合金，因而飛行更快速、省油及環保。

終可挑戰波音與空巴？

截至2022年11月，C919飛機已經有28個客戶，累計訂單至少815架。而截至2023年1月10日 ，C919飛機已經有32個客戶，累計訂單1035架。

2021年3月，東航與中國商飛正式簽署C919大型客機購機合同，成為國產飛機的全球首個用戶。根據協議，東航首批將引進5架C919飛機，每架6.53億元人民幣（約7.14億港元）。中國東方航空股份有限公司董事會秘書汪健曾表示，預計2023年上半年在完成民航局有關規章要求後，C919將投入商業運營。

據中國商飛介紹，目前C919的訂單主要是國內航空公司與租賃公司為主。當以後全面投產，中國商飛上海浦東基地將可達到年產150架C919機型、50架ARJ21機型的能力。公司希望未來形成以上海為龍頭，四川、江西、江蘇等22個省份、200多家企業、近20萬人參與的民用飛機產業鏈，配合國內航運業的龐大市場；預測到2040年，中國客機隊規模將達到9,957架，佔全球比例22%，成為全球最大單一航空市場。

中國研製C919客機，旨在向波音和空中巴士在商用噴氣式客機領域多年的壟斷地位發起挑戰？(Getty)

至於海外市場方面，2022年10月尼日利亞航空部表示，該國打算增加尼日利亞航空公司（Nigeria Air）的飛機數量，正考慮買入中國C919客機。尼日利亞航空部長西里卡（Hadi Sirika）透露，該國正在發展航空業，並打算增加飛機數量，到2025年將增至30架。他指出：「中國和尼日利亞有着誠摯友好、互惠互利的關係。」

一直以來，國際民航客機市場一直被美國波音及法國的空中巴士壟斷，C919客機加入戰圈後，未來國內大小機場都會有國產客機的身影。有意見認為，中國研製C919客機，旨在向波音和空中巴士在商用噴氣式客機領域多年的壟斷地位發起挑戰。

面臨「政治歧視」 或無法進入歐美市場

誠然，C919投入商用後是一個階段性成果，不過有航家專家分析表示，國產大飛機在技術及開拓市場方面仍面對不少挑戰。

C919的「國產化率」目前只達到60%，許多關鍵的部件需由外國供應。(Getty)

首先，中國民航市場在嚴格的防疫政策下受到重創。民航局局長宋志勇2022年7月在全國民航年中工作電視電話會議上指出，疫情前中國民航業連續11年盈利，2019年利潤總額達549億元人民幣（約600億港元），而疫情以來累計虧損近3,000億元人民幣（約3,278億港元）。2022年上半年，中國民航運輸生產跌入低谷，日航班量最低時只有2,967班，僅為2019年同期17.8%；整體虧損達1,089億元人民幣，超過2020年和2021年全年的虧損額。

其次是，C919雖然標榜為「國產飛機」，惟全機的「國產化率」目前只達到60%，飛機使用的大量部件、包括飛機引擎、航空電子設備、控制系統、通訊和起落架等，大都是由法國賽峰集團（Safran）、美國通用電氣、霍尼韋爾（Honeywell）等外國供應商供應，因此必須盡快提升大飛機的國產化率，才可真正叫做國產大飛機。

此外，中國軍事評論員宋忠平最近在接受《聯合早報》訪問也指出，即便C919完全按照美國和歐洲的適航標準建造、在技術和安全上不存在問題，也很可能面臨「政治歧視」，無法進入歐美市場。

國產大飛機最重要的是，得到美國運輸部下屬機構美國聯邦航空總署或歐洲航空安全局的適航證。(Getty)

2017年，歐洲航空安全局（EASA）就已經受理C919的型號合格證申請；目前尚不清楚美國航空管理局 （FAA）是否受理，但此前中國商飛曾向FAA申請小飛機ARJ21的適航證，進展緩慢。EASA或FAA的適航認證在全球範圍內受到認可，只要獲得其中一方的認可就意味着拿到了全球市場的通行證。然而，鑑於當前的環境局勢，相關的審批工作或會受到影響。

宋忠平認為，C919首先會滿足國內市場需求，其次開拓第三世界國家，以此在國際市場爭取更大競爭力。

由此可見，獲得生產許可證對C919而言的確是個好消息，但這離進軍國際市場還有相當一段距離，尤其重要的就是必須取得美國或歐洲的適航認證。相信這架國產大飛機短期會重點發展國內及亞洲市場。