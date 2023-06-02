基輔防空避難所遭上鎖　9歲女童遇空襲亡　澤連斯基促改善

撰文：蕭通
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烏克蘭首都基輔6月1日凌晨遭俄羅斯空襲，造成至少3人死亡、16人受傷。死者包括一名9歲女童及其母親，家屬指由於防空避難所被上鎖，令母女倆在外面被炸死。總統澤連斯基 (Volodymyr Zelensky) 對事件表示失望，指地方官員如提供保護不力，可能會被起訴。其言論被指針對基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko），2人在俄烏戰事曾屢度交鋒。

這是5月初以來，俄羅斯對基輔發動的第18次襲擊。烏克蘭表示，6月1日擊落10枚導彈，但有殘骸掉在一處防空避難所附近，導致3人死亡。

傑斯尼楊斯基區（Desnyanskyi）的居民里亞布丘克（Yaroslav Ryabchuk）表示，死去的母女是其妻子及女兒。空中警報響起後，其妻帶同女兒跑到防空避難所的入口處，但門口被上鎖，當時門外已有近10名帶同孩子的婦女，沒有人為她們開門。

2023年6月1日，烏克蘭基輔遭空襲後，民眾紛紛湧到防空避難所。（路透社）

地方媒體稱，當局已就事件展開調查的，檢察官已搜查市政府辦公室。澤連斯基表示，避難所必須保持開放，並強調「非常明顯」是地方政府的職責，他不想看到事件重演。

與此同時，俄羅斯宣稱遭到更多來自烏克蘭的跨境攻擊。別爾哥羅德州（Belgorod）州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）表示，俄方6月1日在舍別基諾鎮（Shebekino）附近擊退3宗跨境攻擊，至少有9名平民受傷。

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