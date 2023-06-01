俄烏戰爭｜馬克龍暗示放過普京　烏克蘭和平峰會才是「戰場」？

5月31日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在斯洛伐克首都布拉迪斯拉發（Bratislava）發表演說，意圖是要修復東、西歐和新、舊歐洲之間的裂痕。期間，馬克龍聲言，如果未來幾個月出現俄烏談判的機會，人們將要在「審判和談判」之間作出決斷，「你們將要跟實際上存在的領袖談判」，否則將會把自己「放在一個不可能的情況之中，就是說『我想你們去坐牢，不過你們是我唯一可談判的人』」。

放在俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）正面臨國際刑事法院（ICC）戰爭罪行拘捕令的背景下去看，這句話的意思很明顯帶有「放過普京」之意。

不過，在同一演說中，馬克龍也聲言俄羅斯已失去所有合法性，烏克蘭正在守護的不只是其邊界而是歐洲的邊界。雖然他表明歐洲安全不能由「美國選民」來決定，再次呼籲歐洲加強自身的國防能力，卻沒有再提帶有反美意味的「戰略自主」一語，更表明西歐國家曾錯過聽取東歐國家意見的機會，似乎是要對法、德等國過去不理東歐國家對俄羅斯的戒心表示悔意。

馬克龍6月1日將會到摩爾多瓦出席第二屆「歐洲政治共同體」（European Political Community）峰會。此組織本來就是由馬克龍在俄烏戰爭爆發後倡議成立的，目的是要在歐盟以外整合47個歐洲國家的戰略性政策。在這個背景之中，過去言論經常得罪東歐國家的馬克龍，當然也要預先說些好說話。

在俄烏問題上，馬克龍除了暗示「放過普京」之外，他還首次表明了支持為烏克蘭加入北約提供「路線圖」的立場。他認為，在7月的北約峰會上，各國將不能為烏克蘭的未來北約成員地位達成共識，但他指出「我們需要建立給以色列的安全保證和完全北約成員地位之間的東西，我們需要一些實質、明確和具體的東西，我們需要成員國的路線圖（path）。」

從這一些言論可見，馬克龍已開始為俄烏談判的條件帶頭提出具體主張。其言論顯示出，他有意將「減少對俄戰爭追責」與「烏克蘭某程度加入北約」作為和談的交換條件之一。

其實早在5月的日本廣島G7峰會，馬克龍已提出過要達成G7對於烏克蘭和平方案的立場，不過最終未有成事。

在吹「和」風的，其實並不只是馬克龍一人。中國歐亞特別代表李輝早前已對烏波德法俄五國進行了訪問；印度總理莫迪（Narendra Modi）在G7峰會上跟澤連斯基會面後也表明會盡一切努力尋找俄烏戰爭的解方；巴西總統盧拉（Luis Inacio Lula da Silva）雖然未有跟澤連斯基會面，卻一直在推動跨國「和平倡樂部」促和俄烏的倡議，上月亦曾派出前外長到訪俄烏兩國；以南非為由的非洲六國領袖也將組成代表團在俄烏間促和，烏克蘭外長本周亦到了非洲訪問；澤連斯基在G7峰會上也提出要在7月舉行一個「和平峰會」，希望爭取各界對其10點和平方案的支持。

G7峰會・七國集團峰會：圖為2023年5月21日，美國總統拜登、烏克蘭總統澤連斯基及其他G7國家領袖於日本廣島G7峰會舉行的場地拍攝大合照。圖片由烏克蘭總統新聞處提供。（Reuters）

同時，隨着土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）成功連任，有土媒亦迅速報道指普京和澤連斯基將會先後訪問土耳其。可見極力建立土耳其域內大國地位的埃爾多安將會更積極地投入解決俄烏戰爭的工作。

澤連斯基的總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）日前向《華爾街日報》表示，「我們要求有一個負責任文明世界的統一方案」，「這個過程不能沒有全世界（參與），包括全球南方的領袖」。這就解釋了為何澤連斯基早前會接連親自參加阿拉伯聯盟峰會，以及邀來一系列全球南方國家領袖參加的日本廣島G7峰會。

《華爾街日報》的報道亦稱，歐洲官員正跟基輔合作重新撰寫澤連斯基提出的10點向平方案，使其更容易獲印度、巴西、沙特和中國等國家接受。從這個角度來看，馬克龍「放過普京」的暗示是這個工作的一環。該報亦稱巴黎是有意舉辦這個峰會的地點之一。

圖為2023年5月29日，土耳其總統埃爾多安在成功連任在位於安卡拉的總統府向支持者發表講話。（Reuters）

值得留意的是，澤連斯基的「和平峰會」並不會邀請俄羅斯參與，只為統籌全球其他願意參與的國家的和平立場而設。也就是說，烏克蘭雖然正在準備反攻，但另一邊廂已在和談條件上極力爭取其他國家支持。

隨着各方都逐漸看到這場戰爭難以在戰場上解決，和平談判就變成了另一個戰場。俄、烏兩國都或明或暗地爭取其他國家支持對自己有利的終戰條件，其他國家也看到了透過俄烏促和實現自身地緣或國際政治目標的機會，紛紛以不同方式投入雙方和平談判的準備工作之中。

雖然戰場上的局勢對俄烏衝突最終如何解決還有一定的影響，但至今還將大部份努力投放在戰場上的國家最終可能只會換來一個「徒勞無功」。