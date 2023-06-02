英國政府：不會按調查委員會要求　提交新冠疫情間內部對話紀錄

英國政府6月1日表示，不會按疫情調查委員會要求，提交與應對新冠疫情有關的內部WhatsApp對話紀錄，並質疑調查的合法性，要求展開司法審查。



英國政府內閣辦公室1日稱，疫情調查委員會越過職權範圍，所要求提供的 WhatsApp 訊息等記錄與調查「明顯無關」，已在當日尋求進行司法審查。辦公室又指，對此舉感到遺憾，在法院裁定相關權限問題前後，均會與委員會充分合作。

委員會發言人稱，已收到內閣辦公室的司法審查要求，將在6日舉行的初步聽證會上更新消息。

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）同日稍早稱，政府對自身立場充滿信心，且一直有配合調查。

圖為2023年3月22日，英國前首相約翰遜（Boris Johnson）往國會出席「派對門」事件聽證會。（Getty Images）

路透社1日報道稱，英國2024年將舉行全國大選，若詳細審查政府應對疫情時的決策，或令疫情時擔任財長的辛偉誠在政治上遭遇麻煩。

該委員會由前首相約翰遜（Boris Johnson）在任內成立，目的是審視英國政府應對疫情的方式，要求政府在6月1日下午4時前，提交約翰遜在2020年1月1日至2022年2月24日間的未刪減訊息紀錄、日記，以及包括群組通訊的政府抗疫紀錄等。

約翰遜發言人5月31日表示，已將委員會要求的資料交予內閣辦公室，並敦促官員向委員會提交有關內容。