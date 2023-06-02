法國駐美國大使：台灣局勢維持現狀或是最佳選擇

法國新任駐美國大使羅梁（Laurent Bili）說，法國政府認為，在台灣問題上與中國對抗並不符合西方的最佳利益，台灣目前的模糊地位對所有相關方可能是最佳選擇。



羅梁星期四（6月1日）接受彭博電視採訪時說：「中國和西方之間沒有中間地帶，也許最好就是控制住事態並維持現狀。針對一些已存在的問題，我們必須考慮，也許現狀是我們可以實現的最佳結果。」

今年61歲的羅梁是法國資深外交官，曾派駐泰國、土耳其和巴西，在赴美出任大使前是法國駐華大使。

在中美關係日趨惡化之際，中國在台灣問題的立場和美國對台採取的舉動成為可能引發台海衝突的爆點。中國強調台灣是中國不可分割的一部份，美國則持續對台軍售，同時也派出軍方人員協助台軍訓練。

羅梁說，美國和法國的對華政策愈來愈相近，兩國如今形容與中國交往所面對挑戰的用語也一致。

羅梁說：「（法美）雙方都在說去風險，而不是脫鈎。我們也認為中國有時既是合作夥伴，也是競爭者，甚至還是系統性對手。在這個意義上，我認為我們的看法非常接近。」

他說，法國總統馬克龍4月訪問中國時，「的確呼籲中國國家主席習近平不要以武力改變現狀，避免在台灣問題上升級」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

