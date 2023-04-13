馬克龍「勿捲台海論」惹議　法國在台協會「還原」受訪始末

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）日前結束訪中行程，回程受訪稱歐洲國家必須「戰略自主」，減少對美國的依賴，避免因台灣議題被捲入美中衝突。法國在台協會4月12日還原馬克龍「受訪始末」，並且發表聲明指出，法國在台灣議題上維持一致立場，法國強調台海和平與穩定的重要性，並呼籲以和平方式解決兩岸爭端。



馬克龍（Emmanuel Macron）4月8日結束為期3天的中國國是訪問，他7日乘專機從北京南下廣州時接受美國政治新聞網站「政治報」（Politico）的訪問。

根據《Politico》4月9日刊登的專文，對馬克龍而言，歐洲應該減少「對美國依賴」，並「避免因台灣議題被捲入美中衝突之中」，歐洲的大危機就是「被捲入不屬於我們的危機之中，這將讓我們無法建構戰略自主」。

他說，「歐洲人面臨的問題在於：加速台灣（危機）對我們有利嗎？沒有。更糟的是歐洲人自認應該在這個議題上成為追隨者，從美國的議題和中國的過度反應中獲得啟發」。

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法國在台協會表示，馬克龍接受三家媒體訪問，而各有各自的框架。其中，法國《回聲報（Les Échos）》呈現方式是一問一答，訪談的脈絡較為清晰；至於各界最廣為評論的文章則來自《Politico》。「文中穿插引述馬克龍的談話內容，整篇比較像是評論，而不是對法國總統的專訪」。

法國在台協會表示，「政治報」的評論完全可以被接受，這是在民主國家享有的言論自由，然而仍須澄清，該文所呈現的「評論」，並不能代表法國政府之立場，法國政府在遠東外交及安全事務的立場上，特別是針對台灣海峽局勢，無論是五年、十年走來皆保持着前後一致性，就是支持和平、穩定、法治及航行自由，這些從未改變。

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