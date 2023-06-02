斡旋俄烏問題　李輝：雙方沒有關起和談大門　應停向戰場輸送武器

中國政府歐亞事務特別代表李輝5月15日至26日訪問烏克蘭、俄羅斯等國，以斡旋俄烏問題，他6月2日在北京向中外記者談到出訪的3點感受，他稱「目前看各方坐下來談判和談出成果，可能還面臨着很多困難」，但也指俄烏沒有關起和談大門。他表示若真想讓戰爭停下來，應停向戰場輸送武器。



李輝在北京出席由中國公共外交協會主辦的「臨甲7號沙龍」，向中外媒體記者講述訪問情況。據央視新聞，他表示這次是中方首次專門派團赴相關國家，就政治解決烏克蘭危機開展外交工作，談到3點突出的感受：

第一個突出的感受就是各方對中方的努力予以積極評價，都希望和平解決危機，無論是烏克蘭還是俄羅斯，還是歐洲國家和歐盟，各方都認可中方促和努力，都支持政治解決烏克蘭危機，都希望中方發揮積極作用，都願意同中方深入溝通交流，中方立場是客觀公正、不偏不倚的，也得到了國際社會高度評價。

中國政府歐亞事務特別代表李輝（右）2023年6月2日在北京見記者（Reuters）

戰爭升級風險高企

第二個突出的感受就是戰爭升級風險依然高企。當前戰事還在延宕升級，目前看各方坐下來談判和談出成果，可能還面臨着很多困難，但重要的是要有人出面，推動凝聚各方共識，形成最大公約數，為危機的最終解決逐步積累和創造條件。只要是有利於緩和局勢，推動談判的事，中方都願意去做。

第三個突出的感受就是各方對危機外溢風險高度關注，特別是對核安全、人道主義問題，還有糧食安全等問題十分擔憂。

俄烏沒有關起和談大門

李輝並表示深切地感受到烏克蘭危機最終只能通過對話談判解決，「這次訪問期間，我還感受到各方都支持政治解決烏克蘭危機，俄方表示俄羅斯從不反對和談，一直支持通過政治途徑解決問題。烏克蘭方面也表示珍視和渴望和平。我感覺到雙方並沒有關起和談的大門。」

他稱「我們認為如果真想要讓戰爭停下來，挽救生命，實現和平，就應該停止向戰場輸送武器，否則只會不斷推高緊張局勢螺旋式上升的這個風險。中方始終認為困難再大、分歧再多，也要堅持和平談判的大方向，一直到談出停火，談出和平。」

李輝5月15日至26日訪問烏克蘭、波蘭、法國、德國、歐盟總部和俄羅斯，就政治解決烏克蘭危機同各方廣泛接觸和交流。