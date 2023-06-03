奧斯汀：美國不尋求與中國冷戰　競爭絕不能演變成衝突

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）6月3日在香格里拉對話會（Shangari-La Dialogue，SLD，又名亞洲安全峰會Asia Security Summit）發表講話。他稱對中國不願認真參與軍事危機管理深表關切，並警告說會談是避免衝突的關鍵。



他稱美國和中國國防和軍事領導人之間開放的溝通渠道對加強防止衝突的護欄和促進亞太地區的穩定至關重要。

我深感關切的是，中國一直不願就我們兩軍之間設立更好的危機管理機制作更認真的接觸。 奧斯汀

奧斯汀稱：「我們談得愈多，就愈能避免可能導致危機或衝突的誤解和誤判。」

圖為2023年6月1日美國防部長奧斯汀（ Lloyd Austin）訪問日本期間檢閱日本國防部儀仗隊。他之後會前往訪問新加坡出香會，再轉往印度及法國。（Reuters）

兩人簡短交談＋握手

香格里拉對話6月2日在新加坡揭幕，中美防長的互動備受關注，美國國防部2日表示，中美防長簡短交談及握手。

美方稱，奧斯汀及李尚福簡短交談，兩人有握手，但沒有實質的交流（substantive exchange）。

外電照片顯示在香格里拉對話歡迎晚宴上，奧斯汀與李尚福是坐在同一桌。網絡流傳的一段影片顯示，兩人在見面時握手，李尚福通過翻譯員稱「很高興認識你，奧斯汀部長。」

▼網絡流傳兩人握手片段▼

美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）稱，國防部相信於跟中國保持開放的軍方溝通渠道，並將繼續在多個層面尋求有意義的軍方對軍方討論，以負責任地管理關係。

在這次香格里拉對話舉行前夕，美國表明希望安排中美防長舉行會面，但中方未有答應，故此中美防長在會上的互動成為焦點。

中國防長李尚福（中）2023年6月2日在新加坡出席香格里拉對話（Reuters）

華春瑩：別忘記中國防長仍在美制裁名單

中國外交部部長助理、發言人華春瑩在Twitter發文指，美方一直抱怨不能與中國舉行國防部長會晤，但呼籲美方不要忘記中國防長仍在美國制裁名單上。

她反問美方在提出會晤前，是否至少應先解除制裁，又質疑美國實際上可能不介意違反自身推行的制裁措施。