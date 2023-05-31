奧斯汀被拒 vs 馬斯克受到高規格接待　中國對待美國的兩張牌

美東時間5月29日五角大樓發言人發聲明說中國已經拒絕美方希望兩國防長在香格里拉對話上會面的提議。北京時間5月30日中國國務委員兼外長秦剛在北京接見了剛剛抵達中國的特斯拉（Tesla）CEO馬斯克（Elon Musk）。

一邊是拒絕美國防長的會晤請求，一邊是高規格接待一個美國企業家。這種反差之大、落差之懸殊，不禁令人疑惑中國為什麼要做出這樣的安排？

既然中美關係有衝突的風險，為什麼可以解決實際軍事糾紛的兩國防長會晤不上演？中國寄希望於外長親自接見美國企業家能夠起到何種作用？

馬斯克5月30日乘坐私人飛機抵達北京。（Reuters）

中美關係看似風起浪高，實際上立刻直接衝突的可能性不大。目前兩國的軍事鬥爭還處於升級軍備的準備階段。美國積極組織美日印澳、積極同菲律賓日本等國家拓展軍事合作關係，本質上是軍事鬥爭準備。

眾所周知中美之間可能的衝突在台海。中國一旦統一台灣，中美極有可能兵戎相見。但是目前最起碼很短的時間內，中國直接收復台灣的可能性並不大。這也意味着中美之間兵戎相見的危險並沒有那麼急迫。

明年謀求連任的拜登（Joe Biden）已經進入選舉狀態，中國不要指望同拜登政府能夠談成什麼。中美就是否解除對中國防長李尚福的制裁進行了談判，奧斯汀（Lloyd Austin）的會晤請求被拒背後是中美談判失敗。

一開始拜登上任後還有幻想美國會取消特朗普時期對華制裁的空間，如今拜登任期早已過半，已經開始籌備2024年的連任選舉。事實證明，拜登的對華態度並不比特朗普好太多。

被民意深度捆綁的兩國關係，已經進入了不太可能解決太多實際問題的垃圾時間，這個垃圾時間以往僅限於選舉季節，現如今已經常態化。高官見面大多淪為了互相爭吵的政治表演，能夠解決的實際問題越來越少。在香格里拉對話會這樣的宣傳政策的場合，與其見面之後給負面訊息徒增傳播的機會，不如不見。

2023年5月30日，中國國務委員兼外長秦剛在北京會見特斯拉首席執行官馬斯克。（中國外交部）

美國防長希望同中國防長會面的請求被拒，這是中國在評估了拜登政府政策之後做出的決定，是中國原則立場的強硬表達，這張強硬牌意在讓美國明白北京不會跟隨美國國內政治起舞，中美兩個大國的交往不可以言而無信，也不可以換一屆政府就重新再來。

秦剛接見完馬斯克之後，中國商務部長王文濤、中國工信部部長金壯龍也會晤了馬斯克。間諜氣球事件後，美國國務卿布林肯的訪華行程還未敲定，而馬斯克獲得中國多個實權部長的輪番接見，對比意義非同一般。

儘管脱鈎是已經被美歐自己否定了的政策，但去風險化則是美歐全新的提法。這種泛政治化、泛安全化的主張法在驅逐對華投資上能夠發揮多大的恐嚇作用還需要持續關注。高規格接見馬斯克，這種對企業家的禮遇，發出的是中國開放發展的信號。是中國對去風險化的有力回擊。中國用實際的對外國企業在華投資經營的重視來挽留外資吸引外資。

中美關係已經沒有緩和期，持續緊張是常態。(REUTERS)

馬斯克的Twitter粉絲數量超過1.4億，應該是世界上流量最大的企業家了，他的一舉一動都備受關注。他對中國的態度，他是否持續對華投資，他的事業在中國是否日趨做大，是具有符號意義的。

像馬斯克這樣的企業家大都是獨具慧眼的精英，實際利益遠比政治口號更能打動他們。中國敞開懷抱歡迎美國企業家，是用實際行動擊潰妖魔化中國的一張軟性牌。與其同華盛頓的政客們爭吵該如何處理兩國關係，不如為更多的美國政商界人士提供在華投資的便利。

中美關係已經形成了事實上的政治脱鈎、經濟掛鈎局面。經濟是維繫中美關係的壓艙石，這個壓艙石從來沒有像今天一樣重要。守護中美經濟合作的底線至關重要。