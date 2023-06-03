印尼將推「黃金簽證」吸引全球數碼游牧民＋企業家

印尼計劃推出「黃金簽證」，通過長期居留許可吸引全球人才，把印尼打造成一個更具吸引力的居住地和投資地。



《雅加達郵報》報道，這是繼佐科維多多政府於去年10月推出「第二故鄉」簽證計劃後，在短短幾個月內推出的第二個簽證政策。

印尼旅遊和創意經濟部長桑迪亞加（Sandiaga Uno）星期一（5月29日）出席內閣會議後說：「黃金簽證是我們即將推出的一項新政策，目的是吸引數碼、保健、研究和技術領域的優秀人才。」

他認為黃金簽證不僅能吸引更多外國人才和投資，還能為印尼創造更多就業機會。

桑迪亞加說：「這項政策將改變遊戲規則，吸引更多外國數碼游牧民和企業家到印尼投資發展。」

他說，取得印尼黃金簽證的外國人最多可獲得10年居留權，但這項政策的技術細節還有待法律和人權部的移民總局敲定。

桑迪亞加說：「我們希望這能使印尼成為未來經濟增長和可持續（發展）的中心，因為我們是最大的群島國家，可以吸收大量的碳排放。」

印尼的第二故鄉簽證計劃的主要對象，是那些希望在峇里島（Bali Island，又譯峇厘島）或印尼其他熱門旅遊目的地退休的富裕年長外國人。

本文獲《聯合早報》授權轉載



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