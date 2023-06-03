印度火車相撞增至288死　警沿路軌尋殘肢　現場慘狀悚目驚心

印媒6月2日報道，印度東部奧里薩邦（Odisha）巴拉索爾地區（Balasore）當日晚上7時發生火車相撞意外，一列客運火車撞上一列已出軌客計火車，然後掉落在對面線路軌上。法媒3日稱，死亡人數已增至288人。



路透社援引印度官員的話報道稱，印度列車相撞事故造成「至少233人死亡」。《印度快報》此前報道稱，案中207人死亡，另有900人受傷。

俄衛網引述印度鐵路部門消息，當地時間6月2日19時20分左右（香港時間2日晚上9時50分），從加爾各答開往金奈（Chennai，又名清奈）的客運列車在巴拉索爾地區附近與一列貨運列車相撞，客運列車約有10到12節車廂出軌。晚些時候又有一列客運列車與兩車相撞，再有3到4節客運車廂出軌。

路透社2日引述印媒稱，涉事客運列車是從加爾各答（Kolkata）開往金奈的「科羅曼德爾快車」（Coromandel Express，暫譯），脫軌後「剷過」對面線軌道，現時仍有多人被困。

2023年6月2日印度奧里薩邦（Odisha）巴拉索爾地區（Balasore）一列客運列車與貨運列車相撞後翌晨，3日救援人員在現場工作，附近有眾多人圍觀（Reuters）

2023年6月2日印度奧里薩邦（Odisha）巴拉索爾地區（Balasore）一列客運列車與貨運列車相撞後，3日警察及救援人員在現場工作。圖為影片截圖。（Reuters）

營運該路線的東南鐵路公司（South Eastern Railways）總經理喬希（Archana Joshi）未有交代意外細節及傷亡數字，但指大量傷者正移送醫院，鄰近車站鐵路救援隊已抵現場，展開救援工作。

當局出動逾115輛救護車以及數個消防員隊伍。

印度總理莫迪（Narendra Modi）同日在Twitter表示，現場正進行救援行動，正向受影響人士提供「所有可行援助」。

2023年6月2日印度奧里薩邦（Odisha）巴拉索爾地區（Balasore）一列客運列車與貨運列車相撞後翌晨，3日救援人員在現場工作，附近有眾多人圍觀（Reuters）

印度鐵路網存在基礎設施老化和維修不善的問題——它們往往是意外的罪魁禍首。

今次意外死亡人數已經超過2016 年的那一次——當時北方邦北部一次出軌意外造成140多人死亡。

印度2021年全國發生鐵路意外近1.8萬宗，死亡人數16,431人。根據印度犯罪檔案局2021年的一份報告，「大多數（67.7%）的鐵路事故個案為『從火車上墜落／與軌道上的人相撞』」。