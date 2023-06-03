颱風瑪娃｜日本暴雨最少1死3失蹤　新幹線停駛乘客滯留16小時崩潰

颱風「瑪娃」（Typhoon Mawar）6月2日繼續吹襲日本帶來暴雨，惡劣天氣導致最少1人死亡、3人失蹤。日本鐵路服務也大受影響，有新幹線列車2日下午停駛，乘客滯留車廂長達16個小時。



日本放送協會（NHK）3日稱，愛知縣豐橋市2日晚有一名60多歲男子身處被水淹沒的車輛中，他陷入昏迷，送院後不治。和歌山縣2日有兩人被河水沖走，目前下落不明，神奈川縣也有1人失蹤。全國有最少29人受傷。

《朝日新聞》3日稱，新幹線Nozomi231號列車2日下午中途停駛，乘客滯留車廂16個小時。事發時列車從東京出發前往新大阪，受雨勢影響，停在新富士車站。車站附近酒店爆滿，有乘客聽到這消息後幾乎崩潰。職員其後發放毛毯，讓乘客在車廂留宿，有人在車站的休息室留宿。列車直至3日上午7時才再出發。

JR東海公司指，受列車停駛影響，公司2日至3日期間在東京站、名古屋站及新大阪站開放新幹線車廂，供滯留旅客住宿，約5,300人使用這服務。

富士夢幻航空（FDA）2日宣布，受惡劣天氣影響，共有12班往返靜岡機場的航班取消。

來往關西國際機場與大阪市區的鐵路2日下午至3日凌晨停駛，大批旅客因此滯留機場。職員向有需要旅客派發睡袋及飲用水，很多旅客在機場內長椅及地板上休息。