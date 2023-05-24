關島｜瑪娃以4級颱風姿態吹襲帶來狂風暴雨　島上大規模停電

超強颱風「瑪娃」（Typhoon Mawar）5月24日以4級颱風姿態吹襲關島（Guam），令當地出現狂風、暴雨，島上大部份地方停電。



美國國家氣象局（National Weather Service）24日在Facebook表示，「瑪娃」的眼壁（即整個颱風內風力最強的地方）經過羅塔海峽（Rota Channel）、接近關島北部時，風速高達每小時約225公里。

▼颱風「瑪娃」吹襲關島

它為關島帶來具破壞性的強風及閃電。美國國家氣象局稱，「瑪娃」帶來的極其危險情況預計將持續數小時，它之後會向西移動至西北方。

在「瑪娃」吹襲下，關島有樹木被連根拔起、電線桿倒塌，居民在室內躲避。關島總督格雷羅（Lou Leon Guerrero）24日說：「我們當中的很多人現在都感受到颱風瑪娃的全部力量。」她形容這是逾20年來從未有過的可怕經歷。

島上大部份地方停電

關島電力局（Guam Power Authority，暫譯）24日公布，「瑪娃」帶來的惡劣天氣導致停電，電力系統只能向約5.2萬個用戶中的約1,000個用戶供電。