中國批美國以台制華：台灣問題不得任何妥協　解放軍全時待戰

香格里拉對話會（SLD）6月2日至4日在新加坡舉行。中國代表團3日舉行中外媒體吹風會，中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰回應美方對華言論，他批評美國才是南海局勢緊張的真正推手，又指台灣問題事關中國核心利益，由不得任何妥協退讓，中國人民解放軍全時待戰，隨時能戰。



央視新聞3日稱，景建峰表示，美國才是南海局勢緊張的真正推手，近年來，美方動輒派遣先進艦機到南海挑釁滋事，橫行霸道，常態實施所謂「航行自由」行動，美國還變本加厲，增加臨時部署，輪換部署，增設軍事基地，持續加強南海地區的力量存在，這只會帶來更多安全風險和更大的危機隱患。

他指近年來美國持續插手南海問題，藉機打壓他國，這與地區國家求和平、謀發展、促穩定的意願和努力完全背道而馳。

他說中國對南海諸島及附近海域擁有無可爭辯的主權，中國在南海的主權和權益是在長期歷史過程中形成的，符合包括聯合國海洋法公約在內的國際法。他指南海仲裁案所謂「裁決」是非法無效的，中方不接受、不承認，中方主張以和平方式解決南海爭議，中方始終致力於同直接有關的當事國在尊重歷史、事實和國際法的基礎上通過對話協商解決爭議，中方認為地區國家有能力、信心、智慧處理好南海問題，不需要域外國家多管閒事。

斥美國為一己之私挑動對抗

對於美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）在講話期間主張的「印太戰略」，景建峰指美方相關言論實質是繼續鞏固其霸權地位，首先它是在挑動集團對抗，冷戰已過去32年，美國沒有清除冷戰殘餘，反而炮製「四邊機制」「三邊安全夥伴」，以意識形態劃分陣營，挑起對抗。

他說美國為一己之私，不顧地區國家求穩求治的訴求，通過利誘脅迫，把別國頂在前面當槍使，根子上是唯美獨尊的霸權體系，是在損害地區安全和發展。他稱美國加大地區兵力部署，常態化展開針對性極強的演訓活動，四處侵權挑釁，耀武揚威，破壞地區和平穩定，動搖各國追求發展繁榮根基，美國的這些做法及其背後用意值得高度警惕。

他稱中國崇尚以和為貴，和而不同，協和萬邦，秉持的是天下為公的治理原則。

斥美方軍機偵察干擾

景建峰回應關於近期中美軍機在南海的風波時表示，有關情況南部戰區已公布真相，是美方偵察干擾在前，中方依法處置在後。他說中方堅定維護各國依據國際法所享有的航行和飛越自由，中國軍隊採取的行動是應對有關國家挑釁的必要舉措，完全合理合法、安全專業。

景建峰回應關於美方有關中美兩軍溝通的言論，指中方重視發展中美兩軍關係，兩軍的接觸交流沒有中斷。他說當前中美兩軍關係面臨的困難責任在美方，因為美方的一系列錯誤言行沒有為兩軍的溝通交流創造條件，營造氛圍。

斥美國虛化掏空一中原則

中方批評奧斯汀在發言中多次對中國進行不實指責。景建峰在談到台灣問題時強調世界上只有一個中國，台灣是中國領土神聖不可分割的一部份；一個中國原則是國際社會的普遍共識，是遵守國際關係基本準則的應有之義；完成祖國統一大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的共同意願和神聖職責。

景建峰斥美方涉台言論罔顧事實，顛倒黑白，是完全錯誤的，一段時間以來，美方不斷虛化掏空一個中國原則，加強與台灣地區官方往來，縱容「台獨」分裂活動，提升售台武器數量和性能。

解放軍全時待戰

他批評美方頻繁穿航台灣海峽，炫耀武力，拉攏他國插手台灣問題，中方在台海周邊組織的軍事反制行動，針對的就是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，天經地義，無可指摘。他稱改變現狀的帽子扣不到中方的頭上，美方以台制華、「台獨」挾洋自重才是改變現狀，加劇緊張，破壞穩定，台灣問題事關中國核心利益，由不得任何妥協退讓，中國人民解放軍全時待戰，隨時能戰，堅決捍衛國家主權統一和領土完整。