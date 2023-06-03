中方反駁奧斯汀：美國為一己之私挑動對抗　台灣問題不容妥協退讓

在新加坡出席第20屆香格里拉對話（Shangari-La Dialogue，SLD，簡稱香會，又名亞洲安全峰會Asia Security Summit）的中國代表團6月3日舉行中外媒體吹風會。



美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）當天發言中多次對中國進行不實指責，中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰中將回應。

景建峰針對此前美國防長奧斯汀的發言逐一反駁。他稱奧斯汀在講話中鼓吹所謂「印太戰略」，其實是繼續鞏固霸權地位，挑動集團對抗。冷戰已過去32年，美國沒有清除冷戰殘餘，反而炮製「四邊」「三邊」等，以意識形態劃分陣營，挑起對抗。為一己之私，不顧地區求穩的訴求，通過利誘脅迫，把別人當槍使，根子上是「唯美獨尊」。美國加大地區兵力部署，常態化開展針對性極強的演訓活動，耀武揚威，破壞地區和平穩定，動搖各國追求發展根基，值得高度警惕背後用意。

他堅定地表示，台灣問題事關中國核心利益，容不得任何妥協退讓，中國人民解放軍全時待戰，隨時能戰，堅決捍衛國家主權和領土完整。

針對台灣問題，景建峰強調了三個基本事實：首先世界上只有一個中國，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分。其次，一個中國原則是國際社會普遍共識，是遵守國際關係準則的應有之義；第三，完成祖國統一大業，是包括台灣同胞在內的全中國人民的共同意願和神聖職責。

「美方涉台言論罔顧事實，顛倒黑白，是完全錯誤的。」景建峰表示，一段時間以來，美方虛化掏空一個中國原則，強化與台灣地區官方往來，縱容「台獨」分裂活動，提升售台武器數量和性能，頻繁穿航台灣海峽，炫耀武力，拉攏他國插手台灣問題。

他強調，「我們在台海周邊組織軍事反制行動，針對的就是 『台獨』分裂活動和外部勢力干涉，天經地義，無可指摘，改變現狀的帽子扣不到我們的頭上。美方以台制華，『台獨』挾洋自重，才是改變現狀，加劇緊張，破壞穩定的因素。台灣問題事關中國核心利益，容不得任何妥協退讓，中國人民解放軍全時待戰，隨時能戰，堅決捍衛國家主權和領土完整。」