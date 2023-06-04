李尚福稱中美關係攸關全球戰略穩定　對抗是世界無法承受之災難

中國國防部長李尚福6月3日在新加坡香格里拉對話發表講話，稱中國尋求對話而非對抗。他在演說中不止一次包括美國在內的國家，但稱中美關係事關全球戰略穩定，勸美國別辜負世界各國的期望，兩國對抗將是世界無法承受的災難。



他呼籲美國對中國需以誠相待，言行一致。世界夠大，足夠讓中國和美國一同成長。

李尚福稱，中國對與美國軍方的交流持開放態度。

他在談到亞太區時呼籲，不要忽視該區前所未見的安全挑戰。他說向各國需要的是和平、穩定而不是混亂、動蕩的亞太地區。

李尚福稱，各國應相互尊重應，而不是進行霸凌。他指一些國家肆意干涉別國內政。他稱堅決支持東盟的中立性（centrality）和自治。

他稱，公平正義應該超越叢林法則。

他說，國家之間有意見不一致是很自然的，而中國承諾在處理國際危機中堅持和平。

李尚福說，一些國家擴大軍事基地，加劇地區軍備競賽，冷戰思維死灰復燃，導致安全風險大增。

他說中國認為任何戰略都不應基於意識形態，組建集團只會破壞地區穩定。

李尚福說，其他國家的合法安全關切，中國認真對待。

他在提及烏克蘭時說到，中國對烏克蘭採取客觀、公正的立場。中國將在國際社會中就烏克蘭問題盡可能尋求最廣泛的共同點。

李尚福在談到阿富汗時提到，中國將努力恢復阿富汗的穩定。

他說中國將遵循軍方、國防領導人之間高層接觸的指引，致力於和平解決海陸邊界問題。與此同時，中方將毫不猶豫地捍衛其合法權益。

來到台灣問題，李尚福稱台灣是中國內部事務，台灣問題由中國人決定。他不點名批評一些大國多次向台灣出售武器。

他稱中國必須亦將會統一，外國對台灣的一切干涉都將以失敗告終。

他在談及南海局勢時指出，該區局勢總體穩定。他稱必須防止企圖利用航行自由、無害通過作為航行霸權的藉口。