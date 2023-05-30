李尚福不見奧斯汀　問題在拜登政府的搖擺不定

在5月29日的國防部例行記者會上發言人譚克非宣佈「國務委員兼國防部長李尚福將於5月31日至6月4日應邀出席第20屆香格里拉對話會並訪問新加坡。」

但據《華爾街日報》5月29日報道，五角大樓當天在一份聲明中稱，「在晚上，中國通知美國，他們拒絕了我們5月初提出的關於奧斯汀（Lloyd Austin）部長與中國國防部長李尚福本周在新加坡會面的請求。」

當天宣佈前往香格里拉對話會，當晚即通知美國不見面。這是中國做出的最後決定，沒有可以到會議期間再商量的餘地，確實屬於「不同尋常的直率訊息」。雖然美國方面使用的措辭是中國拒絕會面請求。但事情的來龍去脈非常清楚——美國制裁之下，中美防長沒有會晤的空間。

過去一兩年，媒體多次爆出美國防部長奧斯汀請求和中國同行見面遭拒的訊息。（REUTERS）

2018年特朗普政府將李尚福納入制裁名單，彼時李尚福是中國中央軍委裝備發展部部長，是中國軍方高級將領首次被制裁。根據禁令，美國公民被禁止與李尚福有商務往來。為了掃清兩國防長的會晤障礙，拜登（Joe Biden）政府此前公開聲稱奧斯汀可以為了「正式的美國政府事務而接觸」對方。

如果這一做法可行，中方早就已經同意了見面。

5月21日拜登在出席七國集團廣島峰會後的新聞發布會上透露，就解除美方對中國防長李尚福的制裁「正在磋商中」。但轉眼間，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）5月22日被問及美方是否正在考慮出於談判目的放鬆對這位中國軍方高層的制裁時明確表示：「不，我們沒有」。米勒還說，拜登「明確表示，我們不打算解除對他或更廣泛地對中國採取的任何制裁。」

既然拜登稱中美間正在談判，就不可能是沒有談判的情況下中國做出了拒絕請求的決定，而是談判之後美國方面不肯做出取消制裁的決定，因此中方堅持了不見面。

中央外事辦主任王毅同美國總統安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）5月10日至11日在奧地利維也納進行了長達8個小時的會晤。這被認為是本輪中美關係解凍的開始。（新華社官方網報道截圖）

問題不在於不見面，也不在於不取消制裁。而在於既然拜登說中美正在談判，就代表美國認為是否解除對李尚福的制裁是可談判的。

為什麼拜登政府先認為可以談判，而後又做出了不取消制裁的決定？

美國政府內部到底是誰認為可以談判，誰認為不能取消制裁？是對華強硬派佔據了上風嗎？

中美此次在兩國防長是否會晤上談崩，看似是中美關係堅冰難融，實際上暗示了美國立場一度動搖。

制裁李尚福是特朗普政府的決定，中國目前的不見面做法是在告訴美國，沒有妥協的餘地。這本質上是在倒逼拜登政府糾正特朗普政府的錯誤行為。拜登政府寄希望於既不推翻特朗普的對華強硬動作，又不影響中美關係，是不可能的。

拜登政府在解除制裁上猶猶豫豫搖擺不定，不希望因此被批評為對華軟弱，再一次說明了美國外交正在被國內政治深刻綁架，對華政策在兩黨鬥爭加劇的情況下只會更加強硬。