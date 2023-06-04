中國駐法大使盧沙野：中方提出和平主張　但無法強迫衝突各方接受

中國駐法國大使館微信公眾號6月3日消息，盧沙野大使5月31日接受法國獨立媒體「法律視角」採訪，重點就中法關係、中美歐關係、烏克蘭危機、 七國集團（G7）廣島峰會、國際秩序等議題回答提問。



對於法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）4月訪華，盧沙野表示，從雙邊層面看，此訪大大加深兩國政治互信，推動雙邊合作邁上新台階。馬克龍通過此訪進一步加深對中國的了解。兩國元首就共同關心的議題進行深入交流，尤其是台灣等涉華議題。

被問及如何看待G7聯合聲明與馬克龍表態有矛盾。盧沙野說，中方的確對G7聯合聲明深感失望，中國政府已向G7成員國提出交涉，這份聯合聲明在台灣、香港、西藏、新疆等幾乎所有問題上都對中方進行了無端指責，甚至還發明了「經濟脅迫」這個詞來影射中國。他說：「我知道法方試圖軟化G7對華立場，但G7最終還是發表一份反華聲明。」

針對中美歐的關係，盧沙野認為，「現在中美關係非常不好。但這不怪中國，要怪美國。因為美國只想維繫霸權，認為中國對其霸權構成挑戰。事實上，中國無意挑戰任何國家。我們只希望發展好自己，讓中國人民過上好日子。中國現在是美國的頭號敵人和對手。美方近年的所作所為就體現他們的戰略意圖：遏制中國。他們認為單靠自己的力量不足以遏制中國，還需要盟友的幫助，因此才會不擇手段地破壞曾經發展趨勢良好的中歐關係。在此之前，美國已成功利用烏克蘭危機破壞歐俄關係。」

盧沙野還提到中國對解決烏克蘭危機提出的和平方案，但並不是所有國家都接受中國的主張。他說：「中國不是危機當事方，戰事延宕不是中國的責任。我們提出和平主張，但無法強迫相關方接受我們的主張。我們能做的，就是推動實現和談，推動政治解決。」

針對此前接受法國新聞頻道LCI訪問引發的輿論風波，盧沙野回應說，「LCI記者挑起這場論戰是非常不公道的。這只是我的個人觀點，如果有人不同意，我們可以討論，沒必要對我發起攻擊。我們可以討論歷史問題，討論蘇聯解體，討論史實。蘇聯憲法中有一條是關於加盟共和國退出蘇聯的，但還有其他條款規定蘇聯主權優先於加盟共和國主權。如果我的問題能引起人們對歷史研究的興趣，這不很好嗎？」

盧沙野進一步指出，「我認為這場論戰的關鍵不在於我說的對錯與否，而在於在電視公開辯論中是否有言論自由。特別是在國際問題上，不同觀點交鋒並不可怕。比如對於烏克蘭危機，西方國家和俄羅斯觀點相左，但沒有一個法官來判定孰是孰非。西方國家大談特談維護國家主權和領土完整。但此前他們的所作所為卻恰恰相反，甚至今天在塞爾維亞和科索沃問題上，他們的立場也是相反的。他們對此怎麼解釋？可以討論，但不能無端指責別人。」

盧沙野還談到，中國是發展中國家中的一員。儘管已經成為世界第二大經濟體，但中國始終認為自己是發展中國家。因為中國與廣大發展中國家擁有同樣的利益，即為更公平、更公正的世界秩序而奮鬥。

「我們所追求的與美國利益背道而馳。美國總是想站在世界的頂端。過去5年，他們對華發動貿易戰和科技戰、大搞『脫鈎』，想打斷中國經濟科技發展進程，使中國永遠處於美西方國家之下。這是不公平的。中國人民有權獲得更好的生活，實現更好的發展，這是主權權利、合法權利。這也是中美存在衝突的原因所在。儘管中國無意挑戰美國的頭號地位，但美國依然視中國為主要威脅。」

盧沙野表示，事實上，中國的所作所為符合其他發展中國家的利益。有人提出「全球南方」的概念，這個概念有點奇怪。有人想把中國從「全球南方」這個集團中排除出去。但事實上，中國是「全球南方」的一部份。提出這個概念的人的真實企圖是把中國和其他發展中國家分割開來。因為美國將中國視作主要對手，不僅希望得到西方盟友的支持，還希望得到其他發展中國家的支持。但這是不可能的。

盧沙野最後說，西方總說中國變強大就可能會出現「中國威脅」，這完全是天方夜譚。中華民族的血液中沒有好戰的基因。中國是一個和平的國家。