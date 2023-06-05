中美關係回暖新跡象？美國助理國務卿康達抵達北京展開訪中國

在中美關係緊張之際，美國負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）星期天（6月4日）抵達北京，他將從周一起展開正式訪問。這是中美關係逐漸回暖的另一跡象。



美國國務院星期六（3日）發聲明說，康達將於6月4日至10日訪問中國和新西蘭。訪華期間，他會同中方討論「雙邊關係中的關鍵議題」，白宮國家安全委員會負責中國與台灣事務的高級主任貝蘭（Sarah Beran）也會同行。

另據國務院發言人說，康達將談到人權問題，並繼續倡導中國人民的基本自由。

中美官員近期頻繁接觸

中美官員近期頻繁接觸，中國商務部長王文濤上週分別與美國貿易代表戴琪和美國商務部長雷蒙多會面。美國財政部長耶倫也表示希望在今年內訪問中國，與中國副總理何立峰會面。

中國新任駐美大使謝鋒與美國財政部副部長尚博格日前會面時，強調中美加強對話管控分歧的重要性。這是中美關係急劇惡化後，兩國高層重新恢復接觸的試探性舉措之一。

據中國駐美大使館官網公布的消息，這場會見於上星期五（2日）舉行，雙方就共同關心的問題進行坦誠、深入、建設性交流。謝鋒在會上強調中美加強對話、管控分歧、消除障礙的重要性，雙方也同意就推進雙邊和多邊領域的互利合作保持溝通。

綜合彭博社和路透社報道，美國財政部公布的簡短聲明稱，尚博格與謝鋒的會談是為保持溝通渠道暢通，以負責任地管控雙邊關係而持續努力的一部份。

尚博格說，他向謝鋒提出了美方的關切，並強調美中這兩個最大經濟體，就全球宏觀經濟和金融問題密切溝通、共同應對全球挑戰的重要性。

中美國防層級官員正式會晤仍遙遙無期

然而，中美國防層級官員的正式會晤似乎仍遙遙無期。中國早前拒絕了中美防長在出席新加坡香格里拉對話（香會）期間會晤的提議。

美國防長奧斯汀星期六在香會發表演講時敦促中美軍方高層重啟對話，中國防長李尚福隔天則在香會發表演講後的問答環節上說，中國對兩軍對話持開放態度，但希望是在相互尊重、平等的基礎上對話。

中國外交部前副部長崔天凱在香會上接受路透社訪問時指出，如果要恢復中國和美國這兩個超級大國之間的高層防務會談，美國就必須先拿出誠意，減少在中國周邊的軍事部署。

也是中國前駐美大使的崔天凱說，中美兩軍雖然仍有渠道可進行溝通，但他質疑美國是否有足夠政治意願來防止衝突。

崔天凱認為，美國海軍和空軍在中國附近的部署，「離我們的領土太近了，離我們的領海太近了。他們為什麼要漂洋過海大老遠來到我們家門口？」

他補充說：「如果有善意，如果願意真誠行動，他們總能找到有效的溝通方式。」

李尚福和奧斯汀雖然都表示對會談持開放態度，但區域外交官指出，沒有明顯跡象顯示雙方準備對話。目前，中美圍繞台灣問題、有爭議的東海和南中國海的局勢仍然緊張，令人擔心有發生誤判和事故的風險。

中國軍方批評美國與加拿大軍艦星期六聯合穿越台灣海峽，指這是「故意挑起風險」。

崔天凱說，美國在中國附近做軍事部署，「肯定是對他國主權和領土完整的不尊重，更具體地說，他們總是喜歡單邊制裁」。

儘管如此，他仍對兩國關係持樂觀態度。 「原則上，我們隨時準備與包括美國在內的其他國家進行更多對話。」他表示，希望情況會在接下來的幾個月和幾年裏有所改善。

本文獲《聯合早報》授權轉載

