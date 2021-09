美國會參議院9月23日確認總統拜登(Joe Biden)的提名,美國資深外交官康達(Daniel Kritenbrink)擔任國務院主管東亞及太平洋事務的助理國務卿。康達曾在其任命聽證會上稱:「中華人民共和國是我們最大的地緣政治考驗,我支持從實力地位和中國進行接觸。」



參議院以72票贊成及14票反對的結果通過他的提名。拜登是在3月26日提名康達出任國務院主管東亞及太平洋事務的助理國務卿(Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs)。

康達將成為美國務卿布林肯的下屬。圖為2021年9月23日,布林肯在聯合國大會場邊會晤結束後,在記者會發接講話。(AP)

康達有長達27年的經驗,能說流利中文和日文。他曾任白宮國安會亞太事務資深主任、並三度派駐北京,還曾任美國駐越南大使。他在亞太地區有豐富外交資歷,十分熟悉印太地區事務。

美國國務院:圖為3月28日,美國駐越南大使康達的照片。(美國駐越南大使館及領事館網站)

康達6月15日出席參議院外交關係委員會有關他的任命聽證會。當他被問及華盛頓應否改變其「戰略模糊」立場、明確承諾美國會在中國大陸攻台時予以捍衛,他稱同意維持現狀,但稱「隨着來自中國大陸的威脅愈來愈大,對台灣的侵略和欺凌行為愈來愈多,我想美國的因應也必須校準。」此外他也說,華府在各個領域都應與台灣發展關係。