人類偏肺病毒現蹤多地中國大陸香港有份　未有藥物疫苗可因應

美國疾病控制和預防中心（CDC）呼吸道病毒監測系統顯示，今春以來，沒有特定的治療方法的人類偏肺病毒（Human metapneumovirus，HMPV）在美國各地區個案增加，病毒正在美國多間醫院的深切治療部和兒科醫院肆虐。

根據香港衞生防護中心網站資宗，這病毒是一種單鏈的核糖核酸病毒，可在任何年齡人士引致急性呼吸道感染。病毒於2001年被首次發現後，於世界各地亦有發現。這病毒感染於冬末或初春較為常見。

中心稱，這病毒一般影響兒童。但成年人尤其是長者及抵抗力弱的人士亦會受感染。潛伏期一般為3至6天。

中心稱，人類偏肺病毒在兒童患者中會引致不同嚴重性的病徵，如發燒、咳嗽、鼻塞、呼吸困難或氣促。有些兒童或會出現中耳炎、腹瀉、嘔吐、出疹及發燒抽筋。在成年人中，人類偏肺病毒通常會引致輕微的疾病，病徵包括咳嗽、聲音沙啞、流鼻水及痰多。人類偏肺病毒感染亦可引致支氣管炎或肺炎，與其他病毒引致的上呼吸道和下呼吸道感染相似。

中心稱，現時人類偏肺病毒感染並沒有特定的治療方法，病人需留意補充水分。在較嚴重的情況下，患者可能需要氧氣及呼吸機輔助。

圖為一名婦女接受在泰國接受新冠肺炎疫苗加強劑注射。（Reuters）

《人民日報》也指出，中國大陸也有零星感染情況，患者以都是幼兒居多。感染後多半感染是輕症情況，但最怕合併HMPV感染可能增加兒童患肺炎的風險。

該報健康客戶端報道，某三甲醫院感染控制中心主任醫生3日稱，「根據近幾年國內零散報告，人偏肺病毒在呼吸道感染病人中確實是存在的，包括上呼吸道感染和下呼吸道感染，偶然引發區域性感染爆發，在呼吸道感染監測中須引起注意，在呼吸道感染的病原學研究中不能忽視。

衞生防護中心指，人類偏肺病毒可在任何年齡人士引致急性呼吸道感染，有些兒童或會出現中耳炎、腹瀉、嘔吐、出疹及發燒抽筋。（相中學生非染病學生，資料圖片)

北京佑安醫院感染綜合科主任醫生李侗曾提醒，「該病毒並不是一種新病毒，曾出現在荷蘭、英國、芬蘭、澳洲、加拿⼤、肯亞、挪威等地。目前在中國北京、重慶、深圳等地，也曾發現兒童感染該病毒的情況。」

李侗曾也說，沒有預防人類偏肺病毒的疫苗和相關藥物。對於該病毒不要過度焦慮，人類偏肺病毒感染與其他由病毒引起的呼吸道感染相似，可以在日常做好預防。

中國醫生稱，人類偏肺病毒現時未有藥物疫苗可應對。（圖片：Shutterstock）

李侗曾介紹，「人類偏肺病毒是一種單鏈負鏈RNA病毒，是引起人急性下呼吸道感染的主要病原之一。」它可在所有年齡層⼈群中導致上呼吸道和下呼吸道感染，大多數復發性感染屬無症狀，有症狀感染⼤多發⽣於幼兒或老年⼈，在老年人、有潛在肺部疾病和免疫功能低下者中，也有可能出現嚴重的症狀性疾病。

據近期各國資料顯示，HMPV感染是普遍存在的且具有季節性，比如美國、荷蘭、英國、挪威和芬蘭多發⽣在冬末春初，⽽中國大陸和⾹港多發⽣在春末和夏季。

報導稱引用《柳葉刀– 全球健康》（The Lancet Global Health）2020年發布的一項研究估計，2018年5歲以下兒童有1,400多萬人感染HMPV病毒，其中60多萬名人住院，超1.6萬人死亡。

根據中國一項基於9省份長達13年的研究結果顯示，5歲兒童是HMPV主要發病人群，檢出率為3.1%。HMPV可引起單獨感染，也可與其他呼吸道病毒合併感染，合併HMPV感染可能增加兒童肺炎的風險。