美國白宮：中國軍方敵對行為日增恐釀傷亡　提高誤判風險

美國白宮星期一（6月5日）說，美中軍方最近在台灣海峽和南海的危險接觸，反映出中國軍方的敵對行為日益增強，這提高誤判的風險，並警告「有人可能會因此受到傷害」。



路透社報道，在華盛頓發出措辭嚴厲的警告之前，美國海軍於星期天公布了一段影片，批評影片中的一艘中國軍艦在台灣海峽以「不安全方式」越過美國鍾雲號驅逐艦的前方。

白宮國家安全委員會發言人柯比說：「很遺憾，這又一次顯示PRC（中華人民共和國）的敵對行為（Aggresiveness）不斷增加，而我們已為此做好應對準備。」他說：「再這樣下去，用不了多久就會有人受傷。很容易就會發生誤判。」

柯比也說，美國將繼續捍衛空中和海上的航行自由。「我當然想聽聽北京如何說明他們的行為是正當的。空中和海上攔截一直都在發生。我們也會這麼做。不同之處在於…….當我們認為我們必須這麼做時，我們是以專業手法進行。」

柯比還說，如果中國想傳達的是，美國在該地區不受歡迎，或希望美國飛機和軍艦停止在該地區飛行和航行以示支持國際法，那是不會成功的。

中國外交部星期一就美國軍艦過航台灣海峽作出回應時說，中國軍隊對此採取的行動是應對有關國家挑釁的必要舉措，完全合理合法，安全專業。

中國外交部發言人汪文斌指美國滋事挑釁在前，中方依法依規處置在後。中國堅決反對有關國家在台海地區製造事端，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

本文獲《聯合早報》授權轉載

