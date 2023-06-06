澳洲貿易部長：與中國已制定解除剩餘貿易限制途徑

隨着中國與澳洲之間的貿易往來持續回暖，澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）透露，兩國已制定一條解決所有剩餘貿易限制的途徑。這意味着中澳經貿關係將很快實現正常化。



據路透社報道，法瑞爾星期二（6月6日）在天空新聞台受訪時說，幾週前中澳在北京舉行的面對面會談，其中一項議程就是確定解決所有未解決爭端的途徑。

法瑞爾5月12日在中國與中國商務部部長王文濤進行會談。法瑞爾當時在會談後的新聞發布會上說，他對兩國就消除貿易壁壘進行的會談感到高興，稱這次訪問是穩定中澳關係邁出的又一步，使兩國貿易和經濟關係正常化。

中國是澳洲最大的貿易夥伴，但澳洲前任總理莫里森（Scott Morrison）執政時，對華採取強硬態度，不僅主張對新冠開展溯源調查，還禁止中國華為參與澳洲5G網絡的建設，導致中澳關係跌入谷底。中國也從2020年起開始限制進口澳洲農產品。

工黨政府上台後，現任澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）致力於修復與北京的經貿關係，中國今年起也逐步恢復澳洲煤炭、木材、龍蝦等產品輸華。但截至目前，中國還沒完全鬆綁澳洲葡萄酒和大麥對華出口的限制。

本文獲《聯合早報》授權轉載

