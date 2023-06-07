美國制裁中港個人和實體 指協助伊朗導彈和軍事計劃採購
撰文：蕭通
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美國6月6日對伊朗、中國和香港的10多個人和實體實施制裁，其中包括伊朗駐北京的國防武官，指責他們為伊朗的導彈和軍事計劃組建採購網絡。
美國財政部的聲明指出，該網絡為伊朗發展彈道導彈的關鍵參與者進行交易，並採購敏感和關鍵部件和技術，涉及受美國制裁的伊朗國防和武裝部隊後勤部（MODAFL）。
遭到制裁的個人包括伊朗駐北京的國防武官達姆加尼（Davoud Damghani），美國財政部指他為伊朗的終端用戶（包括MODAFL附屬單位）協調從中國的與軍事採購。
美國同時制裁總部位於中國的Zhejiang Qingji Ind. Co., Ltd，該公司被指向伊朗企業 Parchin Chemical Industries（PCI）出售價值數十萬美元的離心機和其他設備或服務。
該公司董事及一名員工也在制裁名單，且總部位於香港的Lingoe Process Engineering Limited也成目標。美方指該香港公司實為Zhejiang Qingji Ind. Co., Ltd的掛名公司。
此外，香港的Hong Kong Ke.Do International Trade Co., Limited，以及總部位於中國的Qingdao Zhongrongtong Trade Development Co., Ltd.，被指向伊朗出售價值數千萬美元的金屬而遭制裁。
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