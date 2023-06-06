美國對俄羅斯7人實施制裁　涉干預摩爾多瓦選舉破壞民主

美國財政部6月5日宣布，對一個俄羅斯組織的成員實施制裁，該組織與俄國情報部門有聯繫。美方指出，最新有7名俄羅斯人被制裁，他們協助俄羅斯干預鄰近烏克蘭的摩爾多瓦（Moldova）選舉，破壞該國的民主穩定。



財政部聲明指出，新制裁針對7名俄羅斯人，部份人仍與俄羅斯情報部門保持聯繫。當中包括該組織的領導人薩波日尼科夫（Konstantin Prokopyevich Sapozhnikov），他被指今年初策劃陰謀，企圖破壞摩爾多瓦政府穩定。

財政部表示，俄羅斯設有一項「全球信息行動」，以烏克蘭和周邊國家，及歐盟、英國和美國為目標。 俄方透過其他組織，在各個民主國家挑釁及訓練人員，進行反政府抗議或集會。這次被制裁的其他人員，分別負責後勤支持、收集摩爾多瓦各個政府大樓的安全細節、在摩爾多瓦進行偵察等。

摩爾多瓦外交部長波佩斯庫（Nicu Popescu）對美方行動表示歡迎，形容為維護摩爾多瓦穩定的重要一步。