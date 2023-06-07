談Binance＋Coinbase被控　SEC主席稱不信它們：美國不需數碼貨幣

全球最大加密貨幣交易所Binance（幣安）6月5日被美國證監（SEC）入稟起訴後，SEC在6月6日起訴美國最大加密資產交易平台Coinbase。SEC主席根斯勒（Gary Gensler）形容他們是賭場經營者，又稱美國有美元，不需數碼貨幣。



SEC稱Coinbase作為經紀商、交易所和清算機構，從事受SEC規則約束的投資，卻沒向監管機構注冊。SEC認為這讓Coinbase可逃避監督，包括防止利益衝突的措施。Coinbase回應稱相關規則並不明確，稱業務會照常進行。

SEC的控書稱，Coinbase至少從2019年起Coinbase在未有向監管機構注冊下，向投資者提供服務處理加密貨幣交易。SEC指Coinbase剝奪了對投資者的保護，包括防止欺詐和操縱、披露訊息、防止利益衝突的保障措施及對其進行例行檢查。

SEC主席根斯勒（Gary Gensler）稱：「我們指控Coinbase儘管受證券法約束，但仍混合併非法提供交易所、經紀交易商和票據交換所功能。」

SEC在3月底已向Coinbase發出通知，警告會對平台採取執法行動。也有媒體稱，Coinbase代表在過去9個月與SEC會面60多次，試圖解決這些問題，但沒取得成果。

圖為路透社2022年3月4日拍攝的這張設計圖片中，在Coinbase徽標前方可見代表加密貨幣的物件。（Reuters）

Binance方面，美國SEC在5日起訴幣安及其行政總裁趙長鵬，指控涉嫌不當管理客戶資金。當局指控Binance及趙長鵬違反聯邦證券法並無視對投資者保護，非法經營以及向美國投資者銷售加密資產證券。

SEC指控幣安在美國創建獨立實體是「精心逃避美國聯邦證券法計劃的一部份」。

圖為幣安行政總裁趙展鵬2022年6月16日在法國大型科技展Viva Technology亮相。（Reuters）

SEC主席：美國不需數碼貨幣

SEC主席根斯勒對幣安及Coinbase興訟後，接受彭博社的電視採訪。他直指包括幣安在內的交易平台虛構交易量，存在腐敗問題，加密平台只為自己創造財富，他們是在和用戶做對手盤，SEC很難信任這些「賭博經營者」保護投資者利益。適用於加密系統的制度邊界和商業模型在任何其他金融領域都未曾見過，加密貨幣目前還是狂野西部。

當他被問及是否擔心加密貨幣公司離開美國時，根斯勒說：「我們不需要更多的數字貨幣……我們已有了數字貨幣，它被稱為美元。」