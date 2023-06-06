美SEC起訴幣安及趙長鵬　指違反證券法提13項指控

美國證券交易委員會（SEC）在6月5日表示，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）及 CEO趙長鵬，因違反美國證券交易規則被起訴。當局向幣安及趙長鵬提出13項檢控，指幣安「秘密地允許高凈值美國客戶」在其平台上進行交易，同時趙長鵬直接操控數十億美元的客戶資產，透過其控制的銀行賬戶轉移給第三方。



證券交易委員會在在長達136頁的起訴書中指出，趙長鵬和幣安從事廣泛詐騙、涉及利益衝突、缺乏披露，並有計劃地規避法律。起訴內容指出，未能限制美國客戶使用其平台，在市場監控方面誤導投資者，並且經營一家未經註冊的證券交易所，逃避旨在保護投資者和市場的關鍵監管監督。

當局又稱，至少從2019年9月到2022年6月，由趙長鵬擁有和控制的貿易公司Sigma Chain，透過事虛假交易，人為地抬高Binance.US 平台上加密資產交易量。

在起訴消息傳出後，趙長鵬曾發聲明稱，其團隊正全力做好準備，確保系統穩定，包括取款和存款。 一旦獲得訴訟狀，幣安方面將立即發出回應。

今年3月，幣安及趙長鵬亦遭美國商品期貨交易委員會（CFTC）控告，指違反交易及衍生工具規則。