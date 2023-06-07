烏克蘭水壩決堤淹沒附近地區至少7失蹤　洪水沖走俄羅斯地雷

遭俄羅斯佔領的烏克蘭南部赫爾松州（Kherson）新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）一座水壩遭炸毀潰堤後，新卡霍夫卡市長列昂季耶夫（Vladimir Leontiev）6月6日稱，大壩潰堤引發的洪水淹沒附近地區後，至少7人下落不明。



俄衛網引述新卡霍夫卡市政府7日在Telegram發消息稱，在卡霍夫卡水電站被毀處附近，新卡霍夫卡此前被淹街道的水位已開始下降。列昂季耶夫說，新卡霍夫卡區的第聶伯河水位一夜之間下降了350毫米。

英國《太陽報》6日引述搜救人員稱，有可能會爆炸的地雷衝到河流，「它們能被沖進村莊與城市，可以出現在任何地方並傷害平民」。列昂季耶夫則指，俄羅斯部份地雷被洪水淹沒。

列昂季耶夫還稱：「我們現在正在了解失蹤者的資訊，初步有7人失蹤。」

新卡霍夫卡水壩遭炸毀後，聯合國安理會6日緊急審議烏克蘭問題。俄烏代表均指責對方炸毀水壩，但未有提供證據。

烏克蘭駐安理會代表基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）稱，由於新卡霍夫卡水壩水位下降，扎波羅熱核電站（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）也可能發生危險，不過扎波羅熱地區暫時未有直接威脅，當地情況複雜但仍可控。

基斯利茨亞說，新卡霍夫卡水壩的28個部份中有11個部份被毀，計劃疏散17個定居點，超過1.7萬人。

赫爾松州長普羅庫金（Oleksandr Prokudin）7日在Telegram稱，截至6日，俄軍在過去一天對全州發動70次炮擊，至少1人死亡，1人受傷。