幣安Coinbase同被告　美國SEC開始行動　加密貨幣末日？

經過數月的準備，美國證券交易委員會（SEC）決定行動，瞄準加密貨幣世界的最大兩股力量。在6月5日，SEC起訴加密貨幣交易平台Binance（幣安）及其創始人趙長鵬；翌日SEC再起訴另一間交易平台Coinbase，指控兩間平台非法交易，欺騙投資者。



Binance是目前世上最大的加密貨幣交易所，在加密貨幣交易中佔主導地位。2022年，Binance交易量佔全球市場的70%，每天有數十億美元資金通過該交易所。由於Binance正面臨嚴厲的監管環境，市場份額已逐步下降，但至今依然佔每月全球加密貨幣交易所一半的交易量。

Binance幣安被美國SEC控告，指控其涉及非法交易，欺騙投資者。（Reuters）

SEC指控Binance什麼？

SEC針對Binance的指控核心，是Binance未能真正將其設立的美國交易所，及其母公司完全分拆開。

Binance為目滿美國監管要求，另起一個名為Binance.US的平台，把美國客戶限制在Binance.US交易。但SEC指控Binance實際上秘密地允許高消費的美國客戶，繼續在原本的Binance.com平台上交易，而趙長鵬在背後控制着這兩間公司。

同時，SEC指控Binance在未有註冊下，非法向美國提供加密資產的證券交易。Binance被指自2019年7月以來一直在提供這些服務，而通過交易賺取數十億美元，把投資者置於重大風險之中。

Binance表示，自SEC開始調查以來他們一直積極配合，並反對這些指控。Binance聲明表示，他們將大力捍衛平台，又稱「Binance不是美國的交易所，SEC的行動影響有限」。

圖為2022年11月，Binance創始人趙長鵬出席希臘的一次活動。趙長鵬同成為美國SEC的控告目標。（Reuters）

起訴影響有多大？

在2022年，在FTX交易所倒閉時，Bitcoin的價格在幾天內下跌了近25%。SEC起訴消息同樣令Bitcoin等加密貨幣，在這兩天價格跌至近三個月以來最低。不過，暫時未有跡象顯示Binance會以接近FTX的形式崩塌。

除Binance外，SEC同時針對Coinbase提出起訴。Coinbase在美國註冊，一直將自己推銷為最安全和獲得信賴的加密貨幣交易所，但監管機構認為並非如此。SEC指控Coinbase經營無牌證券交易所、經紀公司和清算機構，把客戶置於風險之中，與指控Binance類似。

這兩宗執法行動表明，美國SEC已決定對加密貨幣公司採取打擊行動。但行動的背後隱藏着更基本的問題：加密貨幣是新事物，需要一個獨特全新的監管制度，還是把現行監管金融工具套用在加密貨幣上。SEC似乎認為是後者，因此要求Binance及Coinbase要麼遵守，要麼從美國趕出去。