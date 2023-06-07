烏克蘭新卡霍夫卡水壩被毀　洪水淹死數以千計動物　俄批烏襲災區

俄羅斯與烏克蘭的戰爭未有緩和跡象，位於烏克蘭南部俄控地區的新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）水壩6月6日被炸後決堤，洪水淹浸附近地區，據俄方官員指，數以千計動物因而死亡，也有約100人受困。俄羅斯指控烏克蘭砲擊受災地區。



位於烏克蘭赫爾松俄控區域的Kazkova Dibrova動物園，整個園區遭洪水淹沒，園主Olena Navrotska相信約300隻動物已浸死。《每日郵報》指，園內只剩下天鵝與鴨子。

動物園發言人指，由於公園佈滿地雷，難以撤離動物，過去是每天有兩名工人冒險到園區餵飼動物。

烏克蘭內務部長顧問格拉先科（Anton Gerashchenko）在Twitter轉發片段，分別顯示動物園過去的樣貌與現時遭淹沒的情況。

由俄羅斯指派的新卡霍夫卡市長列昂季耶夫（Vladimir Leontiev）表示，估計遇害的動物數以千計，又指當地有約100人正受洪水圍困。

同樣由俄方指派的赫爾松州代理州長薩爾多（Vladimir Saldo）指控烏克蘭砲擊受災地區，烏方目前未回應。

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）指，新卡霍夫卡水壩被毀事件令數以十萬計的烏克蘭人未能正常取得飲用水。

俄羅斯與烏克蘭互相指控是對方炸毀新卡霍夫卡水壩。