埃爾多安分別通話澤連斯基與普京　倡國際委員會調查水壩被炸事件

俄烏戰爭愈打愈烈，位於烏克蘭南部俄控地區的新卡霍夫卡水壩6月6日被炸毀，俄烏互相指控對方所為。土耳其表示，總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）7日分別與烏總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）及俄總統普京（Vladimir Putin）通話，他提倡由國際委員會調查事件。



據土耳其公布，埃爾多安向普京談到國際委員會（international commission）的組成單位可包括聯合國與土耳其，以調查水壩被炸一事，他指有需要展開全面調查。

埃爾多安又在與澤連斯基通話時談到國際委員會一事，他形容是採用類似於黑海糧食走廊的談判方法，以解決水壩議題。

圖為2023年5月28日，土耳其總統埃爾多安於伊斯坦堡為總統大選投票（Reuters）

自俄烏戰爭爆發後，烏克蘭通過黑海出口糧食受阻，之後在聯合國和土耳其斡旋下，分別與俄羅斯、烏克蘭達成名為「黑海穀物倡議」（Black Sea Grain Initiative）的協議，以解決出口糧食問題。

新卡霍夫卡水壩位於烏克蘭南部赫爾松的俄控地區，6月6日被炸後決堤，洪水淹沒附近地區，俄烏互控是對方所為，成為「羅生門」。

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