OECD預測英國2023年通脹率主要經濟體中最高

經濟合作與發展組織（OECD）預測，英國2023年的通貨膨脹率將高於其他所有主要經濟體，首相辛偉誠（Rishi Sunak）恐無法兌現將今年的價格增長減半的承諾。



路透社報導，經合組織星期三（6月7日）公布新一套成員國經濟預測報告，其中指出英國2023年的總體通脹率將達到6.9%，高於德國的6.3%、法國的6.1%，以及經合組織的平均水平6.6%。

如果預測正確，便意味着辛偉誠今年使通脹率減半的目標將無法實現，而該目標是他在來年大選前為選民制定的優先事項之一。

不過，經合組織也指出，預計英國通脹率將在2024年放緩至2.8%，低於法國和德國。

英國財政部長侯俊偉（Jeremy Hunt）說，經合組織對英國經濟的預測已經有所改善。經合組織此前預測今年英國經濟將萎縮0.2%，明年將增長0.9%；現在則預測今年將增長0.3%，明年將增長1.0%。

侯俊偉在聲明中指出，經合組織星期三的報告提高了對英國經濟增長的預測，讚賞了英國通過大幅擴大免費托兒服務，來幫助父母返崗工作的舉措，並認可了英當局為推動投資而採取的商業稅削減措施。

他也強調，雖然通脹仍然過高，但當局必須堅持今年將通脹率減半的目標，「這是促進經濟增長和緩解家庭生活成本壓力的唯一長期方法。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

