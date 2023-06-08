切爾諾貝爾核災以來最大浩劫　烏克蘭示警水壩遭毀釀漏油核電隱憂

烏克蘭外交部副部長梅利尼克（Andriy Melnyk）表示，第聶伯河（Dnipro）的卡霍夫卡（Kakhovka）水電大壩被炸決堤事件，是烏克蘭「自切爾諾貝爾核事故以來最嚴重的環境災難」，威脅數以萬計的居民，還有該國的能源網絡和環境生態。



梅利尼克透過Twitter寫道：「這是切爾諾貝爾核災以來，歐洲最嚴重的環境浩劫。只不過這次是莫斯科使用大規模毀滅性武器來對付烏克蘭人。誰還想跟俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）談判？」據烏克蘭當局稱，在週二（6日）發生爆炸後，引發嚴重水災，多達16,000人需要疏散。

烏克蘭方面警告，該水壩上的水力發電廠被摧毀，不僅對赫爾松南部的供水系統和當地農業構成影響，還會釋放機油流入河流中。總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於7日表示：「至少會形成150公噸的浮油，隨着水流進入黑海。我們無法預測水淹地區有多少儲存的化學物質、化肥和油類最終將流入河川及大海。」

此外，札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠需要這座水庫供水，作為核廠6個反應爐的冷卻系統一環。目前雖然沒有急迫的危機，但聯合國國際原子能總署（IAEA）警告，核廠用來冷卻反應爐的水撐不到6個月。

聯合國表示，這次攻擊事件將為數以千計民眾帶來「嚴重」後果。烏克蘭當局早前曾表示，俄烏戰爭已造成規模530億歐元（約4,449億港元）的環境破壞；在水壩遭毀後，當地人民的住屋、糧食、水源和生計即使沒有被摧毀，也會受到嚴重破壞，並面臨嚴重的人道危機。