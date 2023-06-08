Instagram被指成為傳播及售賣兒童色情的平台

美國史丹佛大學及《華爾街日報》的報告稱，社交媒體巨頭Meta旗下的Instagram，是戀童癖者推廣和販售性侵犯兒童內容的主要平台。



史丹佛大學網路政策中心的研究員指出，Instagram有大量看似由未成年人操作的帳號，公開販售自己製作的兒童性侵犯內容，而Instagram的推薦演算法和私信等功能，有助買家和賣家聯繫。

《華爾街日報》指出，公眾只要輸入一些關鍵字，很容易就可以在instagram上搜索到這類內容，而這些帳號在簡介中往往自稱由兒童自主運營，並使用明顯含色情隱喻的假名。

雖然頁面上沒有明說出售未成年人色情照片，但這些帳戶都有清單，甚至列明具體的性行為。研究人員還發現有獸交和自殘的視頻報價，甚至可以出價與兒童「會面」。

《華爾街日報》稱Meta公司承認安全服務存在問題，並已成立特別小組解決。

另據路透社報導，歐盟內部市場執行委員布雷頓（Thierry Breton）宣佈，他將於6月23日在美國加州的Meta總部會見行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg），並敦促朱克伯格立即採取行動，解決網上兒童色情問題。

布雷頓表示，Meta還必須闡明公司計畫在8月25日之後採取的措施，以遵守歐盟《數位服務法案》（DSA）的規定，否則將面臨嚴厲制裁。違反DSA的罰款可高達一家企業全球營業額的6%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

