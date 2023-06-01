WhatsApp 保安｜即使電話卡實名制實施已一年有多，但在香港的電訊詐騙情況似乎沒有太大改善，香港用家每日都會收到1～2 個不認識的騙徒私訊，更有個案指有人的 WhatsApp 帳戶被偷取、被騎劫作不法用途。此情形在全世界皆日益嚴重，不少知名人士皆有發聲提醒用戶，最近 WhatsApp 官方亦一再強調有保安措施以及功能可以保障各用戶。



「女俠」翁靜晶：WhatsApp 不留名字、相片

近日不少香港 WhatsApp 用戶都收到陌生人私訊，雖然全都是以香港電話號碼作登記，但其實背後皆為身於外地的騙徒，以不同名目接觸受害人之後，以「在家工作」、「投資」等理由利誘受害人投放金錢，在得手之後就會消失。

「女俠」翁靜晶稱在 WhatsApp 設定時最好不要留下自己的姓名及相片（圖 Facebook）

而一向以正義見稱的「女俠」翁靜晶，近日亦收到同樣的訊息，在 Facebook 特地公開她與疑似騙徒的對話，並稱現在的 WhatsApp 非常危險，在設定時最好不要留下自己的姓名及相片，以防騙徒有機可乘。

WhatsApp 官方 8 招防騙、保私隱

除了提高警覺之外，WhatsApp 官方亦推出了全新的安全中心，主要幫助用戶了解如何避免受到欺詐行為、垃圾訊息和滋擾訊息的影響，其中就包括 7 招實用的招數及設定👇👇👇

【1】啟用雙重認證設定

啟動雙重認證可以為用戶的 WhatsApp 帳戶提高安全性。在啟用該功能後，無論是重置或是驗證帳戶，系統都會要求用戶輸入 6 位 PIN 碼。這可以保護用戶免受網絡釣魚或帳戶盜用的攻擊。

【2】封鎖及舉報可疑訊息

你曾否收到來自未知號碼的可疑訊息，要求你提供個人資料？為保障平台安全，WhatsApp讓用戶可方便地封鎖及舉報有問題的帳戶。一旦你舉報某個聯絡人、商家或特定內容，WhatsApp 就會收到該用戶或群組最近傳送給你的 5 個訊息。

一旦你舉報某個聯絡人、商家或特定內容，WhatsApp 就會收到該用戶或群組最近傳送給你的 5 個訊息（圖 WhatsApp）

如果該帳戶的行為違反相關的服務條款，WhatsApp 就可能將該帳戶停權。當收到滋擾訊息時，用戶亦可簡單地封鎖特定聯絡人，被封鎖的聯絡人將無法再致電或傳送訊息給你。

【3】使用官方版本的 WhatsApp 應用程式

在 Android 及 iOS 下載時應保持警覺，以防下載由第三方開發的非官方版本或偽造的WhatsApp應用程式。

年前就有個案為第三方 WhatsApp 植入木馬病毒、偷取用戶的對話紀錄牟利（圖 Google）

非官方應用程式可能含有惡意軟件，有機會偷取用戶資料或損壞手機，加上未有端對端加密的保護，將會把你的個人私隱及帳號安全置於危險之中。如果你收到「這是偽造的應用程式」的安全防護警告，請馬上刪除應用程式並下載官方版本。

【4】於群組對話中保護私隱

WhatsApp的私隱設定及群組邀請功能可以讓用戶控制誰可以將自己加入群組，增加用戶的私隱度，亦避免被胡亂拉進陌生群組。如想離開現有的群組，用戶亦可選擇默默退出群組而不會讓整個群組知道。

【5】閱後即刪功能及自動刪除訊息

為增加訊息傳送的私隱度，用戶可在發送照片或影片時選擇閱後即刪媒體，收件者將只能檢視該訊息一次，並不能儲存、轉寄、截圖或分享。其他功能如關閉已讀標記及自動刪除訊息亦能有效為用戶的個人對話提供多一層私隱保護。

【6】保護個人檔案

用戶可管理 WhatsApp上 的個人資料，當中包括個人頭像、最後上線時間、在線狀態、「關於我」、動態更新等，並設定哪些用戶可以查看相關資訊。另外，用戶亦可選擇向誰分享其在線狀態，讓聯絡人以外的用戶無法看到有關資料，避免讓不法之徒有機可乘。

【7】定期檢查已連結裝置

定期檢查所有已連結至帳戶的裝置，如果用戶無法識別某特定裝置，請立即登出；若用戶懷疑有他人於 WhatsApp 網頁版或桌面版上使用其帳戶，可在手機上進行設定，將其WhatsApp帳戶從所有電腦中登出。

【8】帳戶防護

WhatsApp 近日公佈了幾項於背景進行的額外安全功能，以加強保護用戶的個人訊息。其中「帳戶防護」的功能會在有人打算擅自將帳戶移到其他裝置時，提醒該帳戶的擁有者，包括在舊裝置上進行詢問，以便確認用戶是否要採取這個步驟作為額外安全檢查。

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