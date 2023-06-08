法國持刀傷人案影片曝光　疑犯奔向嬰兒車家長尖叫　途人試圖阻攔

法國東南部小鎮阿訥西（Annecy，又譯安錫）一個公園6月8日發生持刀傷人案，4名幼童與1名成年人受傷，其中2名幼童與1名成人有生命危險。網絡流傳的現場影片顯示，一名男子持刀在公園到處走動，並以家長推着的嬰兒車為目標，嚇得家長尖叫。有勇敢男途人用背囊護身，試圖阻擋疑犯。



事件中有一名男疑犯被捕，他為敘利亞公民，在法國有合法難民身份。

有流傳的影片顯示一名持刀男子在公園走來走去，引起途人注意，有推着嬰兒車的家長試圖離開，又有途人曾用背囊與持刀男子短暫對抗，但之後男子再度跑向嬰兒車，家長試圖阻止，男子則揮舞着刀，影片未有交代之後情況。

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另一段影片顯示，兩名男途人手持背囊，再度欲阻攔持刀男子。

這次事件造成4名幼童與1名成人受傷，其中2名幼童與1名成人有生命危險，2名兒童輕傷。受傷幼童介乎22個月大至3歲。

英國外相祁湛明（James Cleverly）表示，其中一名受傷兒童為英國公民。另有一名兒童為荷蘭公民。

目擊者：他顯然把幼童作目標

有目擊者表示「我們看到有一個人在攻擊兒童，那些幼童，顯然是他的目標。在人們嘗試恐嚇他後，他走開了，然後警方介入。」

目擊者再指「他說英文，開始時，我們全都以為是演戲，但之後人們哭喊，我們意識到是真的。」

馬克龍：整個國家震驚

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）譴責這次攻擊是絕對懦弱的行為，他表示「兒童與1名成人處於生死之間，整個國家都感到震驚。」

法國總理博爾內（Elisabeth Borne）趕赴現場。

法國持刀傷人案：小鎮阿訥西（紅點位置）位於法國東部（Google Maps截圖）

法媒引述警方消息人士指，施襲者自稱來自敘利亞的尋求庇護者。

警方之後向路透社證實，疑兇為一名敘利亞公民，他在法國有合法難民身份。天空新聞（Sky News）指他30多歲。

阿訥西位於法國阿爾卑斯山（French Alps）地區，風景優美，獲譽為阿爾卑斯山的明珠。