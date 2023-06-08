專家：沙特無意把與以色列關係正常化功勞送給美國

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問沙特，是在繼白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）5月7日的訪問後，不到一個月第二位美國官員的到訪。然而，沙特並未有對此表現太大的重視，最少在沙特的主要報章上。



布林肯訪問沙特的消息，並被沙特的主要媒體輕描淡寫的略過。布林肯與王儲兼首相穆罕默德（Mohammed bin Salman），及海灣合作委員會外交部長的會面，僅出現在兩家主要報章Al-Watan和Okaz的內頁。頭版是法國前峰賓施馬（Karim Benzema）抵達沙特，加盟球會Al-Ittihad。

圖為6月7日，布林肯與王儲兼首相穆罕默德，在沙特吉達會面。（Reuters）

據路透社報道，布林肯與穆罕默德進行了「坦誠」的會談，當中包括了也門、蘇丹的戰爭、以色列和人權的問題。布林肯在海合會上表示，美國致力降低以巴緊張局势，努力實現兩國解決方案。

半官方的英文報章《阿拉伯新聞》報導了布林肯在海合會上的說話，包括提及也門的言論，但沒有提及美國在外交上推動沙特和以色列關係正常化的問題。

這是因為近年美國與沙特之間的關係退步，利雅德一邊表示在與以色列關係正常化之前，應首先解決巴勒斯坦建國目標；一邊卻在中國斡旋下恢復了與伊朗的關係，伊朗是沙特的主要區域對手，也是以色列的宿敵。

2018年，美國居民的記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）被殺，拜登政府在上任後，發佈了一份美國情報評估報告，稱卡舒吉的遇害是由沙特王儲批准的，但沙特否認了這一說法，雙方關係因此惡化。

期後拜登政府針對沙特報復，包括拒絕銷售武器及敏感的高科技產業的合作，利雅德亦因此加強與俄羅斯和中國的關係。

另外，歐美亦對OPEC削減石油產量的決定持批評態度。俄羅斯入侵烏克蘭後，OPEC與俄羅斯保持夥伴關係，招致美國不滿。沙特和其他OPEC國家表示該組織不牽涉政治，只尋求穩定能源市場，但OPEC持續削減石油產量，推高了俄烏戰爭爆發後的石油價格。

路透社引述阿拉伯海灣國家研究所研究員阿爾加希安（Aziz Alghashian）表示，利雅德不會在與以色列關係正常化的問題上讓步：「沙特不會想把沙特—以色列正常的禮物送給美國政府。」儘管沙特有意與以色列關係正常化，也深知這是一項巨大的成就，「但就是不希望拜登政府獲得這功勞。」