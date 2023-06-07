布林肯訪問沙特　討論與以色列關係正常化的可能

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問沙特阿拉伯，與王儲兼首相穆罕默德（Mohammed bin Salman）舉行會晤，雙方在公開、坦率的談話中討論了廣泛的雙邊問題。



據美國官員透露，布林肯6月7日與穆罕默德進行了一小時四十分鐘的會談，涉及話題包括沙特對美國從蘇丹撤軍的支援、也門政治對話的必要性及與以色列關係正常化的可能。

布林肯啟程前往沙特之前，在華盛頓的一場公開講話中強調，美國在促進沙以關係正常化方面，有着「切實的國家安全利益」，但也坦言美方不期望能迅速或輕易地完成這項工作。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）2023年曾表明，以色列正尋求與沙特建立正式外交關係，稱這可能會是結束阿以衝突的一項巨大飛躍。

沙特方面則表態稱，沙特堅持阿拉伯和平倡議。該倡議要求以色列遵守聯合國決議，全面撤出1967年以來佔領的所有阿拉伯領土，接受建立以東耶路撒冷為首都、擁有主權、獨立的巴勒斯坦國，並為巴勒斯坦難民問題找到公平的解決方案。

美國官員說，布林肯與穆罕默德討論了人權問題，包括廣義上及與具體案件有關的問題，但並未點明是哪些案件。

路透社的報導指出，沙特投入數千億美元，用於經濟開放和轉型，進而減少對原油的依賴。不過在此期間，沙特當局逮捕了大量批判沙特政府的人、商人、神職人員以及人權活動家。

根據美國國務院的資訊，布林肯7日將出席美國-海灣阿拉伯國家合作委員會的中東安全和一體化部長級會議， 8日將與沙特外交部長費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud）共同主持會議，討論打擊伊斯蘭國激進組織的問題。

本文獲《聯合早報》授權轉載

