法國持刀傷人案：敘利亞疑犯「四出求庇」遭拒　作案攜兩物惹猜疑

法國東南部小鎮阿訥西（Annecy，又譯安錫）在香港時間6月8日下午3時45分發生持刀襲擊兒童事件，4名兒童及2名長者受傷，疑犯當場被捕。法政府稱，疑犯曾在該國尋求庇護被拒。案件被列作企圖謀殺。當局尚未公布他姓名。



法國總理博爾內（Elisabeth Borne）趕赴現場視察情況。她稱在名為Le Paquier的公園持刀襲擊兒童的疑犯，是一名31歲的敘利亞男子。

2名受傷的兒童和1名成人傷勢嚴重，有性命之憂，其他傷者傷勢較輕。路透社9日引述檢察官對記者指出，受傷兒童中有1名英國公民和1名荷蘭公民。4名受傷兒童僅22個月至3歲大。

檢方說，疑犯似乎沒有恐怖主義動機。他被捕時沒有受傷。

法西總統馬克龍（Emmanuel Macron） 發聲明譴責他的罪行，並稱整個法國都處於震驚之中。

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疑犯身份

總理博爾內稱，他10年前在瑞典獲得難民身份。他持瑞典身份證明文件及駕駛執照合法入境法國。

法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）稱，疑犯曾向該國求庇，6月初被拒。達爾馬寧指疑犯也在瑞士及意大利申請庇護。

除了他「四出求庇」引起外界注意，疑犯的宗教信仰亦成為媒體報道的焦點。

法新社看到的一段現場影片，可聽到他兩次用英語說「以耶穌基督之名」。影片也得到一位接近此案的人證實。男子被捕時還佩戴十字架。

法新社稱，疑犯行兇時隨身帶一本祈禱書。達爾馬寧稱疑犯被捕時身上有一些宗教標記。

路透社9日稱，法國商業調頻電視台（BFM TV）引述據稱是疑犯前妻的女子稱，她的前夫是一名基督徒。

法國持刀傷人案：小鎮阿訥西（紅點位置）位於法國東部（Google Maps截圖）

法庭文件：他曾涉欺詐

女子稱他已4個月沒致電她。她稱兩人關係結束，是因他們本居於瑞典，但他不想繼續住在那裏。她補充說，他之前沒表現出暴力傾向。

路透社9日稱根據它取閱得到瑞典法庭文件——他2022年在瑞典因同時申請失業救濟和學生福利而被罰款。路透社已向警方核實他的名字

裁決稱他經濟上陷入困境，一度不得不賣掉妻子的珠寶來維持生計。