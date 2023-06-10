約翰遜提出封爵名單曝光　派對門親信榜上有名

英國前首相約翰遜（Boris Johnson）去年9月下台後，他按照傳統擬定封爵名單（resignation honors list），該份45人的名單在6月9日曝光，當中包括捲入派對門醜聞的親信。



路透社及天空新聞（Sky News）報道，約翰遜提名多名保守黨人包括下議院領袖李思銘李思銘（Jacob Rees-Mogg）、前內政大臣彭黛玲（Priti Patel）、前貿易大臣伯恩斯（Conor Burns）、前地方發展、房屋及社區大臣夏簡勤（Simon Clarke）封爵，而約翰遜的前幕僚長羅森菲爾德（Dan Rosenfield）等則獲封為貴族。

另外約翰遜的前首席私人秘書雷諾茲（Martin Reynolds）獲頒巴斯勳章（Companion of the Bath），以表揚他對公共服務的貢獻。不過雷諾茲正是派對門的核心人物，事關他在2020年5月20日英國因為疫情首次封城期間，透過電郵邀請40人「自備酒水」到首相府花園出席「保持社交距離」派對。

約翰遜提名的封爵名單一共有45人，比另外兩名前首相文翠珊（Theresa May）及卡梅倫（David Cameron）分別提及57及59人為少，而除了多個具爭議的名字外，多個傳媒之前揣測的人物都沒有上榜，包括前文化大臣杜慧詩（Nadine Dorries）、前COP26大會主席岑浩文（Alok Sharma），以及約翰遜的父親史丹利（Stanley Johnson）。

英國的首相可以向君主提出不限對象的封爵及授勛名單，而要成為貴族，就先需要通過上議院任命委員會（House of Lords Appointments Commission）的審核。首相府人員、政治盟友及國會議員間中都可以透過該制度「上位」。

對於約翰遜的名單，首相辛偉誠（Rishi Sunak）就有意劃清界線，他的發言人強調，辛偉誠沒有介入，而是沒經修改下公布名單。不過在野工黨及自由民主黨則批評名單可恥，而且約翰遜仍面對行為不當的調查，在這個時候公布名單是判斷錯誤和完全不值。